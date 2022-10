Les prix de l'immobilier ont augmenté de 2,4% en moyenne au début du mois par rapport aux trois derniers mois de 2021

Logements

Quel impact a la hausse du taux d'intérêt sur l'immobilier ?

Les prix de l'immobilier ont augmenté de 2,4% en moyenne au début du mois par rapport aux trois derniers mois de 2021

(tb avec Yannick HANSEN) - Les appartements et les maisons au Luxembourg étaient plus chers au début du mois d'octobre par rapport à il y a un an, bien que le marché de l'immobilier soit soumis à des tensions accrues, la hausse des taux d'intérêt faisant grimper les coûts des prêts hypothécaires, a indiqué jeudi le site immobilier Athome.

Les prix de l'immobilier ont augmenté de 2,4% en moyenne au début du mois par rapport aux trois derniers mois de 2021, a indiqué l'agence atHome, le coût des propriétés existantes étant supérieur à celui des nouvelles propriétés. Les appartements et maisons existants combinés étaient 7 % plus chers en moyenne, tandis que le prix des constructions neuves se "stabilisait", selon atHome.

«Même si la hausse des taux d'intérêt met le marché immobilier sous pression, celui-ci résiste», a déclaré l'agence atHome. Il s'agit de la première analyse publiée par l'agence depuis que la Banque centrale européenne a commencé à relever ses taux d'intérêt pour ralentir l'inflation.

La hausse des prix de l'immobilier intervient alors que la banque centrale du Luxembourg a indiqué que le montant des prêts hypothécaires accordés par les banques en août a diminué par rapport au mois précédent. Si le nombre de transactions sur le marché immobilier a diminué, il n'en est pas de même des prix.

L'évolution des prix des nouvelles constructions a varié de manière significative, a noté atHome, puisque ceux du nord et de l'est du pays ont bondi de 15,8 % et de 4,4 % respectivement, tandis que ceux du sud du Luxembourg ont baissé de 2,7 %.

La semaine dernière, le gouvernement a présenté un projet de loi visant à prélever de nouvelles taxes sur les propriétés inoccupées et les terrains vacants afin de tenter de réduire la pression sur le marché immobilier surchauffé du pays. Ces plans ne sont pas destinés à faire baisser les prix de l'immobilier, a déclaré le ministre du logement, Henri Kox (déi gréng), ajoutant que le pays ne peut pas se permettre une récession.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.