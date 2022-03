La question du bien-être de nos chérubins est importante. Elle a été abordée dans un rapport national sur la situation des enfants au Luxembourg.

Un nouveau rapport national

Quel est le niveau de bonheur des enfants luxembourgeois?

Le 22 mars 2022, le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch (DP), et le professeur de l’Université de Tübingen, Sascha Neumann, ont présenté le premier rapport national sur la situation des enfants au Luxembourg.

Le professeur Neumann est un des trois auteurs, ainsi que le coordinateur de ce premier rapport national, fruit d’une coopération entre l‘Université du Luxembourg, le Luxembourg Institute of Socio- Economic Research (LISER) et la Eberhard Karls Universität de Tübingen, en Allemagne. Dans son introduction vidéo, le ministre Claude Meisch a souligné l’importance d’écouter les enfants: «Si nous voulons concevoir une politique pour les enfants, il est indispensable de leur donner la parole. Ce rapport est la voix des enfants au Luxembourg.»

Un rapport qui se base sur deux études

Le rapport national sur la situation des enfants au Luxembourg, tout comme de nombreuses autres enquêtes mandatées par le ministère, est une référence qui contribue à une politique éducative fondée sur les faits. Le rapport se base sur deux études complémentaires: une étude de l’uni.lu consacrée à la pratique dans les structures d’éducation non formelle et une enquête représentative du Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER) au cours de laquelle les enfants ont été directement interrogés sur leur bien-être.

Pour cette dernière, les mêmes enfants de 8, 10 et 12 ans ont été interrogés à deux reprises. Il s’agit de la première étude de cette envergure au Luxembourg. La première série de questions a été posée en 2019, avant la pandémie, et la seconde en 2021, pendant la pandémie, ce qui permet de comprendre les effets de la crise sanitaire sur le bien-être des enfants.

Au centre du rapport national 2022 est placé le bien-être subjectif des enfants dans toutes les situations dans lesquelles ils évoluent et qui contribuent à leur développement: à l’école, dans les structures d’éducation et d’accueil, dans la famille, au cours des loisirs, etc. L’analyse porte sur la satisfaction des enfants par rapport à leur vie en général ou aux différents domaines de leur vie et quelles émotions et expériences, positives ou négatives, ils y associent.

Le bien-être global des enfants reste élevé au Luxembourg

2021 fut, après 2020, à nouveau une année qui a imposé de nombreuses restrictions aux enfants, liées à la crise sanitaire. Malgré cela, leur bien-être global subjectif reste stable. Le rapport constate que l’éducation non formelle (dans les crèches, maisons relais, etc.) et l’éducation formelle (à l’école) contribuent toutes deux au bien-être des enfants.

Le rapport souligne l’importance de l’éducation non formelle comme «espace d'expériences sociales» pour les enfants, un lieu où ils se rencontrent en dehors de la famille, lient des amitiés et font des expériences en groupe avec des camarades de leur âge. D’où l’importance de maintenir les structures d’éducation ouvertes pendant la pandémie, avec un fonctionnement le plus normal possible.

Ces dernières années, le gouvernement a initié des réformes d’envergure pour faciliter l’accès des enfants à l’éducation non formelle tout en améliorant la qualité des offres éducatives. Le programme d’éducation plurilingue et l’accueil partiellement gratuit pour les enfants de 1 à 4 ans ont hissé le Luxembourg parmi les pays où le système d’accueil de l’enfance et le système éducatif sont les plus abordables, en soulageant largement les familles financièrement.

Dans la continuité de ces efforts, à partir de la rentrée 2022, l’accueil et l’éducation des enfants scolarisés seront rendus partiellement gratuits.

Continuer à développer la participation des enfants

Une des conclusions du rapport est que la participation des enfants à la prise de décision et la connaissance des droits de l‘enfant peuvent encore être améliorées.

La participation est un des principes pédagogiques forts ancrés dans le cadre de référence national sur l'éducation non formelle des enfants et des jeunes introduit par la loi Jeunesse de 2016. Des échanges sont prévus dans les prochains mois avec les représentants du secteur de l’éducation non formelle pour réfléchir à de nouvelles pistes qui renforceront la participation des enfants et des jeunes. Des initiatives seront également prises au niveau communal qui pourront être étendues au plan national.

Les principales conclusions du rapport seront aussi présentées dans une version destinée aux enfants, afin de rendre le contenu du rapport accessible aux principaux intéressés. Les enfants seront ainsi sensibilisés à leurs droits et à la thématique du bien-être.

Des familles plus fortes

Le rapport confirme que la famille est un facteur important pour la satisfaction et le bien-être des enfants. C’est pourquoi il importe de continuer à soutenir et à soulager les familles.

Un projet phare dans ce contexte sont les forums pour parents, qui verront bientôt le jour. Les parents y seront accueillis pour thématiser leurs questions et s’informer sur les aides auxquelles ils peuvent avoir recours. Cette offre est destinée à soutenir toutes les familles pour qu’elles puissent accompagner le mieux possible leurs enfants dans les différentes étapes de la vie. La situation familiale a un grand impact sur le bien-être des enfants.

Le bien-être reste au centre des études

«Le rapport nous livre des données importantes et durables, qui pourront encore être analysées et comparées», note le communiqué du ministère. «Il serait par exemple intéressant de recouper les données concernant le bien-être avec celles concernant la réussite scolaire pour identifier d’éventuels liens de cause à effet».

A noter qu'une étude supplémentaire, qui thématise elle aussi le bien-être des enfants, sera publiée dans les semaines à venir par l’observatoire national de la qualité scolaire.

