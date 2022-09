Que vaut la nouvelle option économique de Google Maps ?

La semaine dernière, Google annonçait l'arrivée d'une nouvelle option sur Google Maps, pour indiquer aux automobilistes le chemin le plus efficace sur le plan énergétique. Voici ce qu'elle dit pour différents trajets testés.

Des itinéraires alternatifs, moins gourmands en carburant : voici ce que propose une nouvelle option de l'application Google Maps. D'abord lancé en Amérique du Nord, cet outil est disponible depuis mercredi dernier dans plusieurs pays européens, dont le Luxembourg.

Pour l'activer, sur son smartphone notamment, il faut aller dans les paramètres de navigation de Google Maps puis dans les options d'itinéraire. En plus des trois choix qui existaient jusqu'alors - «éviter les voies rapides», «éviter les péages» et «éviter les ferries» -, apparaît désormais la ligne «privilégier les itinéraires économes en carburant».

Des itinéraires «moins pentus, moins encombrés»

Au moment d'afficher les différents itinéraires possibles sur la carte (le plus rapide, le plus court...), le plus économe est signalé par une petite feuille verte et blanche. Juste en dessous figure le pourcentage d'énergie économisée grâce à cet itinéraire. La distinction peut être faite selon la motorisation du véhicule : essence, diesel, électrique ou hybride. Chaque utilisateur peut donc indiquer celle qui le concerne.

En précisant l'économie réalisée, Google Maps indique que, «généralement, les itinéraires économes en carburant sont moins pentus, moins encombrés et effectués à vitesse constante». Dans sa communication, la semaine passée, au moment du lancement de l'option dans 40 nouveaux pays dont le Luxembourg, Google expliquait que la nouvelle fonctionnalité aurait le potentiel d'économiser jusqu'à un million de tonnes d'émissions de CO₂ par an, l'équivalent de plus de 200.000 voitures retirées de la circulation chaque année.

Jusqu'à 30% d'économie pour un véhicule hybride

Mais quels sont ces itinéraires économiques ? Pour le savoir, il a fallu un peu patienter. En effet, mercredi, l'option n'était pas forcément disponible sur tous les appareils. «Le déploiement (progressif, NDLR) aura lieu dans les prochains jours», indiquait alors Google.

Ce lundi, à la mi-journée, nous avons testé cette option sur un smartphone où elle est désormais disponible. Nous avons choisi plusieurs itinéraires, réalisés au quotidien ou pour partir en vacances. Parfois, le trajet le plus économique est également le plus rapide : par exemple Esch-Luxembourg ou Thionville-Luxembourg.

Pour d'autres, les résultats peuvent être intéressants, voire surprenants. Ainsi, pour rallier Diekirch à la capitale aux alentours de midi, le trajet par l'A7 (52 km) était estimé, à ce moment-là, en tenant compte des conditions de circulation, à 47 minutes. Soit le même temps qu'en empruntant les routes N14 et N30 (40 km), itinéraire désigné comme économique : il permettait d'économiser 17% d'essence ou de diesel, 29% d'énergie pour un véhicule électrique et jusqu'au 33% pour un moteur hybride.

Economies sur le long terme

Toujours à la mi-journée, le trajet Luxembourg-Trèves était plus rapide en empruntant uniquement l'autoroute (46 minutes pour 55 km). Mais en sortant de l'autoroute à Grevenmacher pour continuer par la route vers Trèves, il était seulement plus long de 3 minutes, pour 4% d'économie d'essence ou de diesel, 9% d'énergie pour un véhicule électrique et 13% pour une voiture hybride. S'il est effectué tous les jours, cet itinéraire «économique» peut effectivement se révéler avantageux financièrement sur le long terme, surtout avec une motorisation hybride.

Pour un trajet un peu plus long, admettons une personne devant relier les institutions européennes entre Luxembourg et Strasbourg, il faut être prêt à allonger son trajet d'une demi-heure (2h50 pour l'option économique, contre 2h20 pour l'itinéraire le plus rapide) pour un gain en essence ou diesel quasi nul (1%) et tout relatif pour un moteur électrique ou hybride (6%).

Une alternative plus longue de quatre heures pour aller à Cannes

Enfin, il y a les longs trajets, pour les vacances par exemple. Là encore, les résultats sont aléatoires. Si, cet hiver, vous voulez aller skier à l'Alpe d'Huez, que vous n'êtes vraiment pas pressé et que vous roulez en véhicule électrique ou hybride, Google Maps vous propose un itinéraire deux heures plus long mais 20 km plus court, qui permettrait d'économiser, selon les deux motorisations citées, respectivement 15 et 17% d'énergie.

Quant à un trajet Luxembourg-Cannes, c'est carrément l'éloge de la patience : tandis que l'option rapide indique 9h15 de route, l'itinéraire avec la petite feuille affiche une durée de près de 13h, pour 20% d'économie d'énergie pour un moteur électrique et hybride... mais seulement 2% pour un moteur thermique.

Si cette option économique de Google Maps a le mérite d'exister et s'inscrit dans la tendance actuelle, et nécessaire, de réduction de la consommation énergétique, elle s'adresse surtout à ceux qui aiment ou peuvent prendre le temps au volant. Rappelons, enfin, qu'en termes de mobilité et de diminution de l'empreinte carbone, Google Maps propose, depuis longtemps, les itinéraires en utilisant les transports en commun.

