Selon les dernières données du ministère de la Mobilité, 12 accidents graves et quatre accidents mortels ont été provoqués à cause de la drogue en 2021. La police grand-ducale fait le point sur la procédure de tests et les sanctions en vigueur.

Que risquent les conducteurs drogués au volant?

Tolérance zéro pour les conducteurs drogués au volant. C'est du moins l'intention affichée par Gérald Darmanin, suite à l'accident très médiatisé de l'humoriste Pierre Palmade sous l'emprise de la cocaïne. Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche le mois dernier, le ministre de l'Intérieur français déclarait vouloir que toute personne conduisant sous stupéfiants se voie automatiquement retirer les 12 points de son permis de conduire.

La «tolérance zéro» restera de mise au volant S'il sera désormais possible de cultiver et fumer de la marijuana à la maison, conduire sous l'effet de substances psychotropes reste interdit. Des contrôles «réguliers» seront ainsi effectués pour préserver la sécurité sur les routes du Grand-Duché.

Quelles sont les règles actuelles en vigueur au Luxembourg?

Selon le Code de la route du Grand-Duché, un conducteur drogué encourt «un emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.»

«Le permis n'est retiré que si le conducteur refuse de se faire tester et cela s'applique également pour les tests d'alcoolémie. Le parquet décide de la sanction infligée et si le permis est remis au chauffeur», précise la police grand-ducale.

La police ne peut ainsi communiquer que les cas de conduite sous l'influence de médicaments/drogues constatés et pas les retraits de permis, dont la décision revient au parquet. En 2022, 230 personnes ont été contrôlées positives à la drogue au volant par les forces de l'ordre.

Le rôle de la commission médicale

Lorsque le ministère de la Mobilité est informé qu'«une personne a conduit un véhicule sur la voie publique sous l’influence de produits stupéfiants, la commission médicale est chargée d’évaluer le dossier administratif de la personne concernée, ceci en présence d’un médecin membre de ladite commission».

«La commission médicale tranche au cas par cas» Si la France a décidé début avril d'interdire aux personnes atteintes d'un déclin cognitif léger d'Alzheimer le droit de conduire, le Luxembourg préfère étudier les situations au cas par cas.

Cette commission est autorisée à mener des analyses toxicologiques capillaires destinées à déterminer la consommation de drogues de la personne concernée pendant une période minimale d’un mois avant le prélèvement de l'échantillon.

Si ce test dépasse les seuils de positivité fixés par le laboratoire national de santé (LNS), la personne est convoquée par la commission, afin de dresser un procès verbal et entendre ses explications.

Sur avis motivé de la commission médicale, le ministre de la Mobilité peut faire procéder au retrait du permis de conduire de la personne concernée par voie administrative. En 2022, 52 permis de conduire ont été retirés parce que le conducteur était drogué. C'est deux fois moins que l'année précédente.



Le Code de la route fixe également les différents taux concernant la conduite sous l’influence des substances. Un conducteur ne doit pas dépasser le seuil d'un nanogramme de THC dans le sang, alors qu'il peut atteindre 15 nanogrammes de cocaïne. Le taux de cette substance ne doit en effet pas être égal ou supérieur à 25 nanogrammes.

19% d'accidents mortels liés à la drogue en 2021

Selon les derniers chiffres disponibles du ministère de la Mobilité, la consommation de drogue a été à l'origine de douze accidents graves (5%) et de quatre accidents mortels (19%) en 2021 au Luxembourg.

Qui sont les conducteurs testés positifs à la drogue? Selon, les données du ministère de la Mobilité en 2021, il s'agit principalement de jeunes hommes âgés de 18 à 44 ans.

Comment sont réalisés les tests de dépistage à la drogue?



«La police ne procède pas à des contrôles de stupéfiants de manière systématique dans la circulation, mais uniquement à des tests de dépistage de drogues en cas de signes manifestes de consommation de stupéfiants respectivement en cas d'accidents avec des blessés», indique la direction de la communication de la police grand-ducale.



12.713 personnes touchées par des accidents en neuf ans À l'occasion du 20 novembre, journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route instaurée par les Nations unies en 2005, le Statec revient sur les principaux chiffres du pays couvrant la période 2012 -2021.

Lorsqu'un test de dépistage salivaire de drogue est réalisé et qu'il s'avère être positif, il est immédiatement suivi par une prise de sang à l'hôpital, fait savoir la police. «Si des traces de drogues sont détectées, un protocole est dressé et il est transmis au parquet. Celui-ci décide au final des sanctions appliquées.»

Si la police peut procéder à des contrôles d'alcoolémie à un endroit précis pendant quelques heures sur ordre du parquet, elle n'est en revanche pas autorisée de procéder de la même manière pour des tests de drogues. Mais lors de ces contrôles d'alcoolémie, des dépistages de drogues peuvent être réalisés également si le conducteur présente des «signes manifestes de consommation de stupéfiants».

Quelles sont les sanctions dans les pays limitrophes?

En Allemagne, le permis de conduire peut être immédiatement retiré si le conducteur est sous l'emprise de la drogue. Celui-ci encourt une peine de prison de un à cinq ans. En ce qui concerne le cannabis, il ne faut pas dépasser le seuil d'un nanogramme.

En Belgique, la police confisque immédiatement le permis de conduire si un contrôle démontre que vous conduisez sous l'influence de la drogue. Le permis est alors retiré pendant au moins 15 jours, voire au maximum jusqu'à six mois et demi. Devant le tribunal de police, l'auteur d'un tel délit risque notamment de payer une amende allant de 1.600 € à 16.000 €

En France, conduire sous l'emprise de stupéfiants est également interdit. Si un tel délit est constaté, six points sont retirés de votre permis de conduire. Le conducteur peut également se voir annuler son permis et ne pas avoir le droit d'en obtenir un nouveau avant trois ans.

S'il est responsable d'un accident corporel (blessures), il risque jusqu'à 7 ans de prison et 100.000 € d'amende. Pour un accident mortel, comme c'est le cas dans l'affaire Palmade, la peine de prison peut aller jusqu'à 10 ans de prison et 150.000 euros d'amende.

