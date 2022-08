Si, pour le moment, aucun cas grave de variole du singe n'a été recensé au Luxembourg, le nombre de malades est en constante augmentation. Voici les gestes à adopter lorsque l'on se pense infecté.

Que faire en cas de suspicion de variole du singe?

Laura BANNIER Si, pour le moment, aucun cas grave de variole du singe n'a été recensé au Luxembourg, le nombre de malades est en constante augmentation. Voici les gestes à adopter lorsque l'on se pense infecté.

Elle a été détectée sur le territoire luxembourgeois pour la première fois le 16 juin dernier. Depuis, la variole du singe a infecté 23 personnes, dont neuf lors de la seule semaine du 20 au 27 juillet. Alors que la prolifération de la maladie semble s'accélérer, zoom sur les symptômes qui doivent alerter, et les gestes à adopter en cas de suspicion d'infection.

9 nouveaux cas de variole du singe recensés au Luxembourg Une première livraison de vaccins issus de la commande HERA est prévue au cours du mois d’août. Le Luxembourg devrait recevoir 1.400 doses de vaccin sur un total de 109.000 doses commandées.

Première étape: bien repérer les symptômes spécifiques au virus. Les lésions, qui peuvent être douloureuses, sur la peau ou les muqueuses, sont les témoins les plus évidents d'une infection. Cependant, «les boutons ne sont pas toujours très nombreux et parfois, il y a seulement des ulcérations dans les régions génitales ou anales», souligne la Santé. Il faut aussi surveiller un gonflement des ganglions ou une température élevée.

Si ces symptômes typiques sont observés, inutile de paniquer immédiatement. «La variole du singe n'a normalement pas une forme qui nécessite une prise en charge en urgence.» Cependant, il reste impératif de se rendre au service d'urgence du CHL, où les patients sont examinés dans la filière ''rouge'' réservée aux patients infectés, et donc isolés, après avoir prévenu le service en amont. Ce dernier est également joignable en cas de doute ou pour toute question relative à la maladie au 4411-3091.

Un test en moins de 24 heures

Autre numéro à garder en tête, celui de l'inspection sanitaire. En composant le 24785650 ou le 112, qui transfère les appels le soir et le week-end, les personnes soucieuses de leur état de santé, ayant par exemple fait l'objet de contact à risque, pourront être aiguillées 24h/24 et 7 jours sur 7. Les malades peuvent par ailleurs se rendre au sein d'une maison médicale de garde. Si les soignants et médecins du service national des maladies infectieuses connaissent bien cette maladie, l'ensemble des médecins du pays ont reçu l'avis du Conseil supérieur des maladies infectieuses, les renseignant sur la marche à suivre en cas de suspicion.

«Nous ne sommes pas dans la même situation qu'avec le covid» Le Dr Gérard Schockmel, médecin spécialiste en maladies infectieuses aux Hôpitaux Robert Schuman et expert auprès de l'Agence européenne du médicament, évoque la propagation de la variole du singe.

Pour confirmer qu'une personne est bel et bien atteinte de la variole du singe, un test PCR spécifique est effectué. Au Luxembourg, le Laboratoire national de santé possède cette capacité de dépistage. «Les tests sont réalisés à partir d’un frottis des lésions, le plus souvent de la peau, en moins de 24 heures», indique la Santé.

Une fois le résultat positif confirmé, il n'existe pas de remède miracle. Seuls les symptômes sont traités. Les patients reçoivent donc des traitements visant à calmer la douleur, et parfois les surinfections qui peuvent survenir.

1.400 vaccins

À noter que cette maladie virale rare est transmissible à l'homme par des animaux. La transmission interhumaine est jugée rare, mais possible. Elle intervient en cas de contact étroit entre deux individus, et le risque est plus élevé pour les personnes ayant de multiples partenaires, et touche plus particulièrement, mais pas uniquement, les hommes homosexuels. La variole du singe se transmet donc par contact dans le cadre d'un rapport sexuel, ou avec des fluides corporels d'une personne atteinte.

Pour prévenir l'infection, des vaccins existent. Au départ conçus contre la variole, mais avec une efficacité bien démontrée chez l'animal, ces sérums ont été approuvés par les agences européenne et américaine des médicaments. Le Luxembourg est passé par le mécanisme européen HERA afin de réaliser une première commande de vaccin. Au cours du mois d'août, 1.400 doses seront reçues lors d'une première livraison. Les recommandations vaccinales sont en cours d'élaboration par le Conseil supérieur des maladies infectieuses.

Pour rappel, en date du 26 juillet, le Luxembourg recensait 22 cas de variole du singe. L'ensemble des malades sont des hommes âgés entre 26 et 63 ans, la moyenne d'âge se situant à 39 ans. «Les caractéristiques des cas au Luxembourg correspondent à celles observées au niveau européen», conclut la Santé.

