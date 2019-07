Festival de bande dessinée, détente à la plage ou visite guidée d'une réserve naturelle, ce week-end de juillet s'annonce ensoleillé et riche en animations. Petit tour d'horizon des activités de ce premier weekend des vacances.

Que faire ce weekend ?

Amélie Pérardot

Envie de bulles

Bédéphiles et curieux pourront se rendre samedi 20 et dimanche 21 juillet, au Festival international de la bande dessinée de Contern. Une cinquantaine d'auteurs de BD luxembourgeois et étrangers vont se relayer tout le week-end pour dédicacer leurs œuvres. Une fois la BD griffonnée, les collectionneurs pourront se diriger vers les stands extérieurs où des revendeurs proposeront des albums et autres produits dérivés comme des figurines.

Durant ces deux jours, Contern prendra des airs de fête grâce aux différentes animations : clowns, musiciens ou encore châteaux gonflables seront de la partie.

Elle est où la mer ?



On s'y croirait presque... Les 350 m2 de sable chaud de la Place du Théâtre donnent des airs de station balnéaire à la capitale. Les transats colorés, le piano, les jeux pour enfants ou encore le chalet gourmand animeront le quartier jusqu'au 29 septembre. En journée ou en soirée, de 9h à 22h, profitez d'un moment gratuit en famille ou entre amis.

Pause détente sur la place du Théâtre. Photos: Guy Jallay

Si l'eau manque dans le décor de la Place du Théâtre, la journée découverte des sports nautiques de Lultzhausen sera rafraîchissante. L'auberge de jeunesse locale propose des tours guidés de 2 heures en canoë ainsi que des introductions au Stand Up Paddle d'une heure. Les sportifs amateurs pourront tester les différentes activités et se restaurer sur place, avec en prime vue sur le lac.

Jungle tropicale

Petit tour dans la nature avec la visite guidée de la réserve naturelle et de la station de baguage des oiseaux Schlammwiss. Une balade du samedi matin, de 9h à 11h, dans la plus vaste roselière du Luxembourg. Si les visiteurs veulent s'aventurer dans cette zone humide de plus de 375 ha, il est conseillé d'avoir des chaussures résistantes et imperméables. On se croirait presque en Equateur dans une forêt tropicale...

La tête dans la Lune

Des fragments de roche lunaire venus directement de la mission Apollo 11, il y a 50 ans, sont visibles au Natur musée de Luxembourg. Ces petits morceaux de Lune ont été rapportés par Armstrong et Aldrin en personne puis offerts par le président Richard Nixon au Grand-Duché. L'établissement figure parmi les «rares musées au monde où l'on peut voir les deux sets l'un à côté de l'autre», explique Patrick Michaely, responsable des relations publiques du Natur musée.

Pour le 50e anniversaire des premiers pas de l'homme sur la Lune, deux visites seront tout spécialement organisées dimanche à 14h et 16h30. Une belle occasion d'approcher ces pierres descendues tout droit de l'espace.





Photo: Amélie Pérardot