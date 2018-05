Ce week-end au Luxembourg, montez sur les planches le temps d'une journée pour donner un concert, partez en randonnée à Mullerthal, visitez la Cour Européenne de Justice ou la Banque Européenne d'investissement... Ou bien réfugiez-vous dans les salles obscures pour visionner deux films sombres.

Que faire au Luxembourg ce week-end ?

Ce week-end au Luxembourg, montez sur les planches le temps d'une journée pour donner un concert, partez en randonnée à Mullerthal, visitez la Cour Européenne de Justice ou la Banque Européenne d'investissement... Ou bien réfugiez-vous dans les salles obscures pour visionner deux films sombres.

Samedi 5 mai: «Ze Concert» à la Nuit de la Culture



Atelier de 14h à 16h30, concert à 17h

«Une nuit et des rêves»: ce samedi, Esch fête la culture Comme chaque année, la ville d'Esch-sur-Alzette accueillera ce samedi 5 mai la Nuit de la Culture. Entre spectacles, ateliers et concerts, l’événement respectera, pour cette nouvelle édition, le thème «Une nuit et des rêves».

Organisé par Rocklab et le collectif Kogumi, «Ze Concert» invite les jeunes à un atelier interactif, qui aborde tous les aspects de la création d'un concert. De la composition des morceaux sur des synthétiseurs et des boîtes à rythme conçues par Kogumi, à la gestion de la sonorisation et de l'éclairage, en passant par le mapping vidéo, une équipe de musiciens et techniciens professionnels sera présente pour aider les participants. Le concert ainsi créé sera, bien entendu, joué devant un public au Club de la Rockhal à la fin de l'atelier.

Samedi 5 mai: The Mysterious Lady

Philharmonie, 20h

Probablement le premier thriller d'espionnage, fait sur mesure pour l'une de ses plus grandes divas, Greta Garbo. Passion, amour et trahison: le film muet de Fred Niblo a posé en 1928 la première pierre de tout un genre. Le film sera accompagné par l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg, qui jouera tout au long de la projection.





Samedi 5 mai: Portes ouvertes au Kirchberg

Kirchberg, 14h

Chaque année, lorsqu’approche la journée de l'Europe, la Cour Européenne de Justice et la Banque Européenne d'Investissement (BEI) invitent les badauds à découvrir leur histoire et leurs bâtiments. Les visiteurs pourront visiter les sections est et ouest de la BEI et se renseigner sur les activités de la banque, ainsi que sur son impact sur la vie des gens.





Dimanche 6 mai: The Kooters

Salle "de Gudde Wëllen", Luxembourg, 17h

Enregistré et mixé à la Lullabye Factory d'Amsterdam, «Illusions» est le premier album du jeune groupe luxembourgeois The Kooters. Il emmène ses auditeurs dans un voyage empli de rock psychédélique et d'angoisses adolescentes, enrobées par des compositions post-rock. Le jeune groupe joue une musique qu'il définit lui-même de «psychogrunge», de façon brute, audacieuse et honnête.

Dimanche 6 mai: Mullerthal Trail Season Opening

9 heures. Voir les zones de départ sur le site de l'événement.

La saison de randonnée sera officiellement lancée ce dimanche dans la région de Mullerthal. Pour fêter cela, l'événement Mullerthal Trail season Opening organise des randonnées guidées à partir de trois départs différents, à 9h. Bien entendu, il sera également possible de marcher sans guide.

Dimanche 6 mai: Free Water Sports

Diekirch, 11h

L'auberge de jeunesse de Lultzhausen, qui borde le lac de la Haute-Sûre, invite les amateurs de sports nautiques à une journée portes ouvertes ce dimanche. Au programme: excursions en canoë-kayak ou stand-up paddle. Les visites sont gratuites.

Au cinéma: Gutland

Un film noir et surréaliste. Un voleur allemand en fuite se réfugie dans un petit village luxembourgeois, mais les résidents cachent quelques secrets...

Au cinéma: Gringo

Harold Soyinka, un hommes d'affaires américain, se retrouve soudain à la merci de ses collègues, de barons de la drogue locaux et d'un mercenaire des black ops lors d'un voyage au Mexique. De citoyen respecteux de la loi, il devient criminel recherché, mais se bat surtout pour survivre à une situation de plus en plus dangereuse.