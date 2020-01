Que de temps passé dans les embouteillages

Sur un an, un automobiliste perd 163 heures en raison des bouchons dans la seule Ville de Luxembourg. La capitale figure ainsi dans le premier tiers du classement mondial 2019 des cités les plus congestionnées.

(pj avec jt) Certains jours, il est difficile d'adopter le terme de mobilité pour qualifier la circulation dans la capitale. Les embouteillages dans les rues de Luxembourg sont devenus un calvaire, une fatalité (presque) acceptée par la ville, ses 122.000 habitants et les quelque 200.000 véhicules qui chaque jour y pénètrent. Ainsi, au palmarès des villes embouteillées, la capitale du Grand-Duché pointe à la 53ème place mondiale, et 25ème européenne. Un classement 2019 que l'on doit à la firme TomTom.

Sur les 416 villes étudiées, Luxembourg n'a ainsi rien à envier à ses homologues autrement plus grands comme Londres, Buenos Aires ou New York. Pire, les bouchons gagnent du terrain, et donc font perdre plus de temps. Selon le constructeur des systèmes de navigation, la sensibilité aux embouteillages dans la capitale a augmenté de 3% entre 2018 et 2019. Aujourd'hui, quelqu'un qui viendrait à circuler chaque jour dans la Ville aurait passé 6 jours et 19 heures à l'arrêt. Une pensée donc aux livreurs, taxis et autres chauffeurs de bus.

L'an passé, aux heures de pointe du matin et du soir, les automobilistes ont mis jusqu'à 52 minutes dans les embouteillages pour une distance qui ne prendrait que 30 minutes dans des conditions normales de trafic. Et Tom Tom de relever que les routes entre Gasperich et Kirchberg étaient particulièrement encombrées le jeudi entre 17h et 18h.

L'année dernière, les automobilistes ont été bloqués dans les embouteillages de la capitale pendant 163 heures au total. La seule consolation sera donc d'imaginer le sort des usagers de la route dans les cinq premières villes du classement. A savoir: Moscou, Istanbul, Kiev, Bucarest et Saint-Petersbourg.



Les bouchons coûtent 1,4 milliard d'euros au pays La facture de l'engorgement de la circulation pèserait pour 3,3% du PIB luxembourgeois. Le chiffre a été avancé, ce mercredi, lors du débat sur les mobilités de demain organisé par la Fondation Idea.

On comprend mieux pourquoi, le ministère de la Mobilité ou encore la Ville dirigée par Lydie Polfer poussent à l'emploi des transports en commun (bus régionaux RGTR ou lignes urbaines). Tout comme pourquoi, afin de réduire le nombre de véhicules en circulation, le gouvernement vient de retenir un nouvel opérateur pour développer les solutions de covoiturage.