Un peu plus d’an après les troubles qui ont touché les prisons luxembourgeoises, les tensions se sont apaisées. Seulement le personnel pénitentiaire, qui a beaucoup œuvré pour ce retour à la normale, attend toujours que les promesses qui lui avaient été faites à l’époque soient tenues.

Luxembourg 3 min.

Que de frustrations côté gardiens de prison

Un peu plus d’an après les troubles qui ont touché les prisons luxembourgeoises, les tensions se sont apaisées. Seulement le personnel pénitentiaire, qui a beaucoup œuvré pour ce retour à la normale, attend toujours que les promesses qui lui avaient été faites à l’époque soient tenues.

DH avec Steve Remesch – Téléphone autorisé dans les cellules et plus d'équipements sportifs dans les cours: voilà quelques-uns des engagements tenus après les mouvements de colère des deux prisons du pays, survenu en juillet 2018. Mais Michel Block, président de l'Association des agents pénitentiaires (AAP), affiche aujourd'hui sa colère. Car les promesses faites aux personnels pénitentiaires ne sont pas devenues réalités.

«Plusieurs d'entre nous sont maintenant convaincus qu’ils nous ont menti pour nous calmer», commente d'ailleurs le responsable. Et de revenir, par exemple, sur le matériel dernièrement alloué au Groupe d'intervention pénitentiaire (GRIP). Des vêtements de protection et de nouvelles armes de défense «non pénétrantes», comme des paintballs ou des sprays au poivre, ont effectivement été livrés, mais le syndicat s'interroge: «N’est-il pas normal que cette unité soit équipée en fonction de ses missions? On ne nous donne rien de plus que nous ne puissions avoir, seulement ce dont nous avons besoin.»

De nouvelles armes pour les gardiens de Schrassig Plus de 100.000 euros ont été utilisés pour acheter de nouveaux équipements aux agents pénitenciers de la prison à l'est de Luxembourg. De nouveaux moyens disponibles dès la rentrée prochaine.

L’accord conclu pour le versement d’une prime de risque? «Promesse vide», rétorque le président de l'AAP. «Aucun gardien ne l’a reçue malgré un engagement ferme.»

D’autre part, le syndicat se plaint aussi que le groupe de travail qui devait plancher sur le fonctionnement de la force d’intervention, et se réunir régulièrement, n'en soit qu’au stade des bonnes intentions.

Courriers sans suite

L'AAP regrette encore que le plan de carrière des gardiens de prison n’ait pas suivi les mêmes revalorisations que dans la police ou dans l’armée. « Il y a deux ans, nous avons conclu avec le ministre Félix Braz (Déi Gréng) un accord prévoyant le reclassement des responsables de l'administration pénitentiaire mais nous attendons encore.»

Les courriers adressés au ministre de la Justice et au ministre de l'Intérieur de l'époque, Dan Kersch (LSAP), n'ont pas été suivis d’effets.

Des recrutements urgents

L'horizon d'entrer dans une carrière peu reconnue financièrement vient aujourd'hui pénaliser le recrutement. «Qu'avons-nous à offrir aux demandeurs d'emploi lorsque nous assistons à des événements de recrutement aux côtés de la Police, de l'Armée ou d'autres administrations publiques? Pas grand-chose», indique le responsable syndical.



L'embauche des agents de prison devrait pourtant devenir une priorité puisque la nouvelle prison, à Sanem, doit être livrée en 2020. A l’horizon 2023, 300 nouveaux gardiens devront avoir été formés pour être mis en poste.

A l'horizon 2023, 300 gardiens devront être recrutés. Photo: Gerry Huberty





Envoyer des innocents en prison peut coûter cher Plus d'une centaine de personnes ont été placées en détention préventive avant d'être acquittées au cours des dix dernières années au Luxembourg. Face à ces cas, des indemnisations peuvent être demandées; et dépassent les millions d'euros de dépenses pour l'Etat.