A compter de ce vendredi, les résidents âgés entre 18 et 54 ans pourront s'inscrire sur une nouvelle liste volontaire pour bénéficier des vaccins non utilisés dans les centres de vaccination. Mais contrairement à la liste pour AstraZeneca, l'ordre d'appel se fera en fonction de l'âge.

Luxembourg 2 min.

Que ceux qui veulent d'une dose résiduelle se manifestent

Jean-Michel HENNEBERT A compter de ce vendredi, les résidents âgés entre 18 et 54 ans pourront s'inscrire sur une nouvelle liste volontaire pour bénéficier des vaccins non utilisés dans les centres de vaccination. Mais contrairement à la liste pour AstraZeneca, l'ordre d'appel se fera en fonction de l'âge.

Pour accélérer la campagne de vaccination, le gouvernement continue de miser sur le volontariat des résidents. Après avoir proposé aux 18-54 ans de bénéficier des doses disponibles d'AstraZeneca, l'exécutif poursuit sa stratégie en élargissant le dispositif aux doses non utilisées quotidiennement dans les centres de vaccination. A compter de ce vendredi après-midi, une nouvelle liste d'attente sera donc activée sur le site impfen.lu afin d'exploiter au mieux les sérums actuellement disponibles.

Moins de 1% d'effets indésirables après vaccination Après quelque 154.000 doses de vaccin anti-covid administrées, le ministère de la Santé luxembourgeois n'a eu connaissance que de 1.125 déclarations d'effets secondaires. La plupart sans gravité.

Mais contrairement à la première liste qui reposait sur le principe du «premier arrivé, premier servi», le principe d'attribution des doses sera bien différent, puisqu'il reposera sur deux critères principaux. D'une part la nécessité pour les volontaires d'être disponibles entre 18h30 et 19h du lundi au samedi et d'être en mesure de rejoindre un centre de vaccination en moins de 20 minutes. Et d'autre part, les invitations seront envoyées aux volontaires en fonction de leur âge, la priorité étant mise sur les résidents les plus âgés.

Selon nos informations, la durée d'inscription sur cette liste ne devrait être que d'une semaine. Ce qui signifie que les volontaires n'ayant pas reçu d'appel téléphonique en début de soirée au cours des sept jours suivant la réception de leur invitation devront se réinscrire. A moins qu'ils n'aient reçu entre-temps une ou plusieurs autres invitations, à savoir leur notification dans le cadre de la phase 6 de la vaccination ou celle sollicitée pour les doses de Vaxzevria.

Un vaccin de BioNTech pour les 12-15 ans dès juin Le laboratoire allemand est sur le point de déposer une demande d'autorisation pour l'utilisation de son vaccin contre le covid-19 chez les adolescents européens.

Contacté jeudi, le ministère d'Etat ne dément pas mais se contente d'indiquer que «plus d'informations seront prochainement disponibles». Pour mémoire, la mise en place de cette vaccination «last minute» fait suite à une proposition de Sven Clement (Piraten) qui souhaitait l'instauration d'un dispositif automatisé pour gérer l'accélération de la campagne de vaccination. Si pour l'heure un peu moins de 190.000 personnes ont reçu au moins une première dose, avec des pertes jugées «marginales», le risque augmente avec les quelque 355.000 personnes attendues «d'ici la mi-juillet» dans les centres dédiés.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.