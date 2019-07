La Direction de la santé vient de déclencher l'alerte rouge du plan canicule qui vaut pour les trois jours qui viennent. Si vous avez dans votre entourage une personne âgée ou malade qui vit seule, mieux vaut observer quatre règles d'or.

Quatre règles d'or anti-canicule pour la santé de nos aînés

Les voyants pour la santé de tous, et des plus vulnérables en particuliers, viennent de passer au rouge ce mercredi matin avant 10 heures. Avant que les températures maximales ne dépassent encore les 35°C. La moitié sud du Luxembourg passe en vigilance «danger extrême» et la nuit s'annonce chaude également.



L'alerte canicule passe au rouge Montée du thermomètre oblige MeteoLux a revu ses prévisions. Oubliée l'alerte orange pour le sud du pays, le niveau passe au grade supérieur. On parle cette fois de «chaleur extrême».

Un pic d'ozone dans l'air est prévu par Météolux ces mercredi 24 juillet et jeudi 25 juillet entre midi et minuit «pour tout le pays». Avec le risque de voir le seuil européen de 180 µg/m3 d'air être dépassé et des complications pour la santé.



Ces températures sont susceptibles de causer des problèmes de santé pour les personnes vulnérables, notamment nos aînés qui sont hospitalisés, en maisons de soins, dans des CIPA, etc. L'alerte rouge déclenchée par la Direction de la santé contraint jusqu'au vendredi 26 juillet inclus, les réseaux d'aides et de soins à veiller davantage encore sur ces personnes lors des visites à domicile.

Si vous avez dans votre entourage une personne âgée ou malade qui vit seule et qui n’est pas prise en charge par ces réseaux d’aides et de soins, «il sera important d’aller quotidiennement chez elle, pour notamment vérifier qu’elle dispose de suffisamment d’eau minérale et qu’elle en consomme assez», recommande la Direction de la santé avant de livrer quatre règles d'or:

Boire beaucoup. Assurez-vous que la personne consomme au moins 1,5 litre d’eau par jour, de l'eau minérale ou de l'eau gazeuse. Veillez à ce qu’elle passe plusieurs heures par jour dans des endroits frais ou à l’ombre. En fermant les fenêtres et volets des fenêtres exposées au soleil. Éviter des activités physiques intenses pendant les heures les plus chaudes. Assurez-vous qu'elle prend régulièrement des douches ou bains partiels rafraîchissants.

Les personnes concernées peuvent également contacter la centrale téléphonique de la Croix-Rouge luxembourgeoise par téléphone au 27 55 (lundi-vendredi 7-19 heures) ou s’adresser à l'Inspection sanitaire de la Direction de la santé (247-85650) pour tout renseignement supplémentaire.