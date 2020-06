Augmenter le crédit d’impôt, louer avec option d'achat ou encore un allègement fiscal sur la vente d'un terrain ou d'une habitation. Les députés se sont penchés sur différentes idées destinées à résoudre en partie l'épineuse question immobilière.

Quatre propositions pour répondre au manque de logement

Eddy RENAULD

(ER) - A l'heure où la flambée des prix de l'habitat augmente de plus en plus la «fracture sociale» au pays, quatre propositions de loi ont été mises sur la table jeudi en commission du Logement, toutes déposées par Marc Lies (CSV). La première concerne l'augmentation du crédit d'impôt de 20.000 à 50.000 euros (proposition de loi n°7484). Le but de la démarche étant d'alléger les charges pesant sur les acheteurs et à long terme, limiter la somme totale que le propriétaire devra dépenser pour l'achat de son bien.

Autre idée émise par le bourgmestre de Hesperange: la possibilité d'une location avec option d'achat à condition que le bâtiment soit construit par un promoteur public (proposition de loi 7485). Pour Marc Lies, «il s'agirait d'une solution intermédiaire entre la location et la vente». Le but de cette approche étant de faciliter l'accès à la première propriété des jeunes ménages.

La troisième proposition concerne plus particulièrement les propriétaires de terrains. Le député de l'opposition souhaite en effet supprimer l'impôt sur la plus-value en cas de vente d'un tel bien au profit du Fonds du Logement (proposition de loi 7487). Enfin, l'ultime suggestion vise un allègement de la charge fiscale sur la cession de terrains et d'immeubles bâtis (proposition de loi 7486). L'objectif d'une telle démarche selon Marc Lies «étant de créer sur une période de trois années un cadre fiscal avantageux pour la vente de terrains et de logement» afin d'augmenter l'offre.

Les propositions de loi concernant l'augmentation du crédit d'impôt et l'allègement de la charge fiscale sur la cession des terrains et des immeubles bâtis seront discutées lundi prochain en présence de Pierre Gramegna (DP), ministre des Finances. Par ailleurs, Henri Kox (Déi Gréng), ministre du Logement, a rappelé devant les députés ses deux grandes priorités: des logements dédiés à la location mais qui restent dans la sphère publique et la réalisation de logements à coût modéré selon le principe du bail emphytéotique comme le projet mis en place du côté de Elmen.

Ce dernier a également souligné qu'il allait prochainement présenter une étude réalisée en concertation avec le Liser. Ces observations doivent montrer clairement l'origine des soucis rencontrés par le secteur logement au Grand-Duché. Pour rappel, la décennie écoulée a été marquée au Luxembourg par une flambée des prix de l'immobilier. Selon les dernières données du Liser, les prix des logements ont augmenté de plus de 11% aux deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année 2019.

