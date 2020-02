Selon le ministère des Affaires étrangères, quatre ressortissants grand-ducaux sont actuellement «placés sous contrôle sanitaire» dans l'hôtel H10 Costa Adeje Palace. En cause, la découverte d'une suspicion d'infection au coronavirus chez un touriste y séjournant.

Quatre Luxembourgeois confinés à Tenerife

(JFC, avec l'AFP) - L'hôtel H10 Costa Adeje Palace, situé au sud-ouest de Tenerife, est inclus dans le catalogue du tour opérateur LuxairTours. A l'heure actuelle, environ un millier de touristes y sont confinés, parmi lesquels figurent «quatre ressortissants luxembourgeois», affirme le ministère des Affaires étrangères. En tout, ce sont 14 clients - quatre Français et six Belges en plus des quatre Grand-Ducaux - de LuxairTours qui y séjournent actuellement. De plus, selon le site de LaLibre, 110 Belges, clients du tour opérateur TUI - également commercialisé au Luxembourg -, se trouvent également dans cet hôtel. Un client italien de l'hôtel a en effet été testé positif au coronavirus lundi, mais la confirmation est toujours en attente.

«Des centaines de clients sont placés sous contrôle sanitaire» dans l'hôtel dans l'attente d'un second test de dépistage de cet Italien ce mardi «dans l'après-midi ou en soirée», indique une porte-parole des autorités régionales des Canaries. «Le degré de surveillance sera déterminé pendant la journée, mais aucune mesure de quarantaine n'a encore été prise, il n'est pas question de quarantaine» à proprement parler pour le moment, a-t-elle souligné.

Contactée par Het Laatste Nieuws, une famille flamande évoque la confusion qui règne au sein de l'hôtel. «Ce matin, nous avons trouvé un mot dans notre chambre. C'est le seul message que nous avons reçu», raconte Maxine Lapin, qui est en vacances à Tenerife avec ses parents et son frère. «On pouvait y lire que l'hôtel est fermé pour des "raisons sanitaires" et que les clients étaient contraints de rester dans leur chambre d'hôtel jusqu'à nouvel ordre.» Puis, «la police a débarqué et s'est mise à distribuer des masques sanitaires.» Personne ne peut entrer ou sortir de l’hôtel, qui est «complètement bouclé par la police» depuis ce mardi matin.

Le vacancier italien qui pourrait être porteur du coronavirus est un médecin lombard âgé de 69 ans en vacances à Tenerife avec sa femme. Il est à présent placé à l'isolement à l'hôpital Nuestra Señora de Candelaria sur l'île. Quant à l'hôtel, il est gardé par la police jusqu'à ce que toutes les personnes à l'intérieur aient été testées, selon le journal El Mundo.

L'hôpital Nuestra Señora de Candelaria de Tenerife, où le touriste italien est placé à l'isolement Photo: AFP

Si ce cas de coronavirus était confirmé, il s'agirait du troisième cas de coronavirus détecté en Espagne. Les deux premiers cas avaient été confirmés fin janvier et début février mais ces personnes sont désormais guéries. Il s'agissait d'un Allemand, sur l'île de la Gomera (Canaries) et d'un résident britannique de l'île de Majorque (Baléares).

Avec plus de 200 personnes contaminées, l'Italie, où sept personnes sont mortes, est le premier pays du continent européen à avoir mis en place un cordon sanitaire autour d'une dizaine de villes du Nord. En Chine continentale, le bilan de l'épidémie de coronavirus a dépassé les 2.600 morts.