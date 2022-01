Les personnes vaccinées verront leur durée d'isolement réduite de dix à six jours, en cas de test positif au covid-19. Une décision qui permet au Luxembourg de s'aligner par rapport à ses voisins européens.

Quatre jours d'isolement en moins pour les vaccinés

Les personnes vaccinées verront leur durée d'isolement réduite de dix à six jours, en cas de test positif au covid-19. Une décision qui permet au Luxembourg de s'aligner par rapport à ses voisins européens.

Deux semaines après avoir annoncé de nouvelles mesures visant à ralentir l'épidémie de covid-19, l'exécutif luxembourgeois modifie à nouveau les règles. Ce mardi, le Conseil de gouvernement a donné son feu vert à un projet de loi visant à réduire la durée d'isolement des personnes vaccinées.

Que faire en cas de test positif au covid-19? Durée d'isolement, autotest à réaliser à domicile, attestation de guérison... Les recommandations à suivre après avoir été testé positif au covid-19 diffèrent dans la Grande Région. Tour d'horizon de ces différentes règles.

Ainsi, les personnes ayant reçu leurs deux doses d'injection anti-covid peuvent voir leur durée d'isolement réduite de dix à six jours. Pour bénéficier de ce temps de confinement à domicile raccourci, les malades devront cependant réaliser deux autotests. Ils doivent être effectués lors du cinquième et du sixième jour d'isolement, et s'avérer négatifs tous les deux, pour que la quarantaine soit levée. Une mesure qui vaut également pour les malades ayant reçu leur vaccination de rappel.

Pour les personnes disposant d'un schéma vaccinal incomplet, ou n'ayant pas reçu la dose complémentaire de vaccin contre le covid-19, la durée d'isolement est maintenue à dix jours. Présentées ce mercredi à la Conférence des présidents de la Chambre des députés, ces mesures n'entraîneront aucun contrôle de la part des autorités.

La durée du certificat vaccinal fixée à neuf mois Cette mesure s'appliquera aux voyageurs au sein de l'Union européenne à partir du 1er février 2022, sauf en cas d'objection de la part d'une majorité des Etats membres.

Par ailleurs, l'exécutif souhaite voir la durée des certificats de vaccination alignée sur celle prévue par la réglementation européenne. Comme le prévoit la Commission, ces derniers seront valables neuf mois à compter de la date à partir de laquelle le schéma vaccinal est considéré comme complet.

Le Conseil de gouvernement s'est également penché sur la version 2G+ du régime CovidCheck. A l'avenir, les personnes disposant d'un schéma vaccinal complet de moins de 180 jours et celles qui disposent d'un certificat de rétablissement devraient être exemptées de tests pour se rendre au restaurant ou au cinéma par exemple.

La commission de la Santé se réunit ce jeudi pour étudier cette nouvelle version du texte. «Le gouvernement abordera ce vendredi le sujet des doses booster pour les plus jeunes», a déclaré Paulette Lenert au micro de RTL. Le ministre de l'Education nationale Claude Meisch (DP) avait indiqué sur Twitter être favorable à une telle mesure, le plus tôt possible.

