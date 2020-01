Caroline Esch, Aurélien Fontaine, Archibald De Prince et Clovis Degrave ont été retenus pour proposer quelques-unes des recettes à savourer sur le pavillon luxembourgeois à l'exposition universelle.

Quatre jeunes chefs mettent Dubaï à leur carte

(pj) Aujourd'hui, ils en rêvent, mais dans un an ils y seront. Ainsi, le 23 janvier 2021, quatre jeunes chefs du Grand-Duché revêtiront toques et tabliers pour cuisiner à l'exposition universelle de Dubaï. Une demoiselle et trois jeunes garçons qui viennent d'être retenus pour épauler Kim Kevin de Dood, en charge de la restauration du «Schengen Lounge», la table luxembourgeoise qui fera découvrir mets et saveurs du Grand-Duché au cœur de cet événement international.

Les heureux sélectionnés avaient tous répondu à un appel à candidatures, et leur nom a été dévoilé ce lundi. Il s'agit de :

Il y a quelques semaines déjà, la jeunesse avait été mise à l'honneur côté cuisine. Ainsi, pour l'élaboration de sa carte, Kim Kevin de Dood avait retenu les membres de sa brigade. Il s'agira notamment d’élèves de l’École d'hôtellerie et de tourisme du Luxembourg. Voilà quatre renforts de plus chargés d'établir les recettes qui seront proposées aux hôtes des tables du pavillon luxembourgeois, du 20 octobre et jusqu’au 10 avril 2021.

Alors que Dubaï semble figurer parmi les nouvelles destinations favorites des voyageurs cette année, cette nouvelle devrait encore attirer encore un peu plus de monde à l'exposition universelle. Les gourmands en priorité!