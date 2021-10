En attendant un nouveau plan national d'organisation des secours, le Luxembourg reconnaît qu'il faudra renforcer les effectifs du CGDIS. Et cela par plus de sapeurs professionnels mais aussi un recours aux volontaires.

Quatre ans pour trouver 300 nouveaux pompiers

En attendant un nouveau plan national d'organisation des secours, le Luxembourg reconnaît qu'il faudra renforcer les effectifs du CGDIS. Et cela par plus de sapeurs professionnels mais aussi un recours aux volontaires.

(pj avec Marc SCHLAMMES) Le Luxembourg dispose d'un nouveau plan national d'organisation des secours (PNOS). Et, en milieu d'année, ce n'était pas gagné tant les communes se montraient opposées à donner leur aval à un dispositif qui allait leur coûter plus cher qu'actuellement. «Sauver des vies ne doit pas tourner autour de la question du financement», a encore rappelé la ministre de l'Intérieur en présentant, mardi, la nouvelle organisation des secours en cas de crise ou catastrophe.

Car si pour Taina Bofferding (LSAP) et le gouvernement, des secours efficaces ne sauraient être un «nice to have» gratuit, le syndicat des communes (Syvicol) peste toujours contre la facture tendue. Mais les inondations de la mi-juillet ont sans doute poussé les uns et les autres à reconnaître la nécessité de s'appuyer sur une organisation parfaite. Il est vrai que le corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) y a joué un rôle crucial, et a fait montre de son professionnalisme au pays et même en renfort en Belgique ou Allemagne.

Sauf qu'avec le nouveau PNOS, il va falloir débourser un peu plus. De l'ordre de +10% d'ici 2025, a calculé le ministère de l'Intérieur. Une facture que se partageront à moitié égale l'État et l'ensemble des communes. Pour Taina Bofferding, en moyenne, le coût du CGDIS ne représenterait alors qu'environ 1% des dépenses communales selon ses estimations.

Mais les secours ne sauraient être performants sans être confortés en nombre. A l'image de la police grand-ducale ou de l'armée luxembourgeoise qui cherche à gonfler ses rangs, les pompiers attendent donc des bras supplémentaires pour faire face aux missions du plan d'organisation des secours. Cela passera par plus de volontaires mais aussi plus de sapeurs professionnels, insiste le directeur général du corps grand-ducal, Paul Schroeder.

D'où les 300 recrutements espérés d'ici quatre ans. Des hommes de terrain mais aussi des personnels formés à des domaines aussi divers que la numérisation, l'administratif, la logistique. Sachant qu'actuellement, le CGDIS compte un peu plus de 7.200 personnels (tous statuts confondus) qui, par exemple en 2020, ont assuré 59.721 interventions.

Soutien au volontariat Tel qu'envisagé, le plan national d'organisation des secours s'appuie certes sur un CGDIS plus professionnalisé mais aussi sur «80% de volontaires». Aussi, faut-il faciliter la disponibilité des ces sapeurs appelés à quitter leur travail pour porter assistance. Parmi les avancées à attendre : Syvicol et gouvernement sont tombés d'accord pour étendre le «congé sapeur» aux employés de l'Etat et des communes.

Ces embauches sont d'autant plus nécessaires que le Luxembourg s'est fixé des objectifs hauts en matière de secours : en 2025, les 37 ambulances stationnées dans tout le pays devront être disponibles 24/7. Et à la même date, l'accès des secours sur un théâtre d'opération ne devra pas prendre plus de 15 minutes. Des challenges qui nécessitent des matériels autant que des effectifs. Le tout devant se financer. La boucle est bouclée...

Mais le PNOS, désormais activé en cas de coup dur, reste surtout un document technique. Répartissant les rôles entre les différentes autorités pour agir au mieux dans l'urgence. Des agents communaux aux civils en passant par la nouvelle cellule de crise gouvernementale et autres acteurs des secours. Ce serait faire offense au travail du colonel Raymond Guidat du CGDIS que de ne pas le rappeler. C'est à lui que le pays doit ce nouveau rapport.

