Quasi-consensus autour de l'Office national d'accueil

Après 8 mois de débats, le projet de loi donnant naissance à la nouvelle administration en charge de l'accueil des demandeurs d'asile sera soumis au vote à la Chambre la semaine prochaine. Seul l'ADR devrait s'y opposer.

10 mois après l'adoption du projet de loi en Conseil de gouvernement, l'Office national d'accueil (ONA) deviendra réalité ces prochaines semaines. Les membres de la commission de la Famille et de l'Intégration ont inscrit le sujet à l'ordre du jour de la Chambre, avant la fin du mois d'octobre. Une procédure extrêmement rapide qui souligne l'importance du sujet, comme l'ont confirmé au Luxemburger Wort plusieurs députés à leur sortie de la commission.

Appelé à remplacer l'Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration (OLAI), l'ONA rebat les cartes de la politique de l'asile et de l'intégration au Grand-Duché. D'un côté, les compétences d'accueil et d'hébergement des demandeurs de protection internationale (DPI) passeront sous le pavillon du ministère des Affaires étrangères et européennes. De l'autre, l'intégration des DPI ayant obtenu le statut de réfugiés restera la compétence du ministère chargé de l'Intégration, ex-tutelle de OLAI.

Le ministère de Jean Asselborn (LSAP) gérera bientôt seul le dossier de l'accueil et de l'hébergement des demandeurs de protection internationale dans le pays. Photo: Guy Wolff

Une réorganisation administrative qui permettra aux DPI d'avoir un interlocuteur unique tout au long de la procédure. Cette centralisation mènera à «une plus grande autonomisation des réfugiés» et augmentera «la capacité et la qualité du réseau d'hébergement» , précise le texte de loi.

Côté politique, tous les partis se sont rassemblés autour du projet de l'ONA, à l'exception notable de l'ADR. Misant sur les «synergies» que créera la nouvelle entité, le président de la commission de la Famille et de l'Intégration, Max Hahn (DP), y voit avant tout un espoir de respecter à nouveau les «délais de traitement» des demandes d'asile.

Si, en théorie, les DPI doivent obtenir une réponse en moins de 6 mois, ils attendent en réalité jusqu'à «21 mois» , selon le député libéral. Une attente qui complique l'intégration des demandeurs d'asile, condamnés à l'incertitude.



Pour Paul Galles (CSV), la création de l'ONA ne peut pas pour autant faire oublier les autres chantiers de l'accueil des réfugiés dans le pays. Le député de citer «l'accès au logement» des personnes ayant obtenu le statut de protection et «l'accompagnement des DPI ayant peu de chances» d'obtenir le statut de réfugié. Insistant sur l'humanité avec laquelle il faut «bien encadrer» ces derniers.

10.385 demandeurs

Charles Margue (Déi Gréng) voit en ce quasi-consensus politique le signe de l'évolution «énorme» de la société luxembourgeoise sur le sujet de la prise en charge des réfugiés. «La raison a pris le dessus», se félicite-t-il. Si le vote du projet de loi la semaine prochaine semble acquis, reste à savoir comment les élus de l'ADR se comporteront. En effet, ils ont voté contre le projet en commission, sans pour autant avancer d'arguments.

Au 31 août 2019, 1.378 DPI avaient été enregistrées au Grand-Duché, et 462 personnes avaient obtenu le statut de réfugié. Depuis 2015, ce sont ainsi 10.385 DPI qui ont été déposées, et 3.567 statuts de réfugié qui ont été accordés. Soit un peu plus d'un tiers des cas.