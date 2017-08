(AF) - La ville de Luxembourg est prête pour sa 88e Grande Braderie lundi 4 septembre! Ce rendez-vous très prisé des Luxembourgeois marque l'été finissant et l'approche de la rentrée scolaire.

La braderie débutera dès le weekend dans les magasin de Luxembourg-ville qui pratiqueront des prix réduits. De nombreux commerces seront ouverts ce dimanche à l'occasion du Fouersonndeg. Les magasins du quartier Gare et de la Ville-Haute seront ouvert de 14 à 18 heures.

Quant à la Grande Braderie, c'est toujours un «événement pour le shopping», s'est réjoui Guill Kaempff, président de l'association des commerçants, lors de la conférence de presse mercredi, avant de souligner: «Il ne s'agit pas que d'un événement commercial, mais aussi d'un moment de rencontre privilégié et convivial pour les habitants».

Les amateurs de bonnes affaires trouveront lundi dans les rues de nombreux stands de vêtements, mais aussi d'autres consacrés à la maison et la décoration, des stands alimentaires, des associations seront aussi représentées ainsi que des partis politiques. La Grande Braderie compte cette année plus de 400 participants

Les rues des quartiers Gare et Ville-Haute seront animés de concerts, jeux concours.

Circulation durant ces trois jours

Les bus seront gratuits durant les trois jours de braderie, samedi, dimanche et lundi. Cette année, le ministère du Développement durable et des Infrastructures participe et certaines lignes RGTR seront elles aussi gratuites. Les parkings Fort Wedell et Place de l'Europe seront gratuits aussi, tout comme les P+R.

Par contre, les bus ne circuleront ni avenue de la Liberté, ni avenue de la Gare et dans les petites rues adjacentes. Des arrêts provisoires sont bien sûr prévus de part et d'autre des quartiers Gare et Ville-Haute. La circulation sera organisée ainsi:

«Pour ceux qui veulent juste aller travailler et ne veulent pas se rendre à la Braderie, il faut préciser que les Eurobus assureront leurs liaisons habituelles en reliant la gare de Luxembourg» à leurs destinations respectives, a précisé l'échevine Sam Tanson.

Retrouvez toutes les informations sur le site de la Ville de Luxembourg.

