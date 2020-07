Ce mercredi à partir de minuit, les autorités helvétiques vont imposer un confinement aux résidents du Grand-Duché. Une décision qui s'explique par la hausse importante du nombre de nouvelles infections au covid-19 depuis le début du mois de juillet. Par contre, le transit reste autorisé.

Quarantaine obligatoire si vous allez en Suisse

(ER) - Après l'Allemagne et la Belgique qui ont placé le Grand-Duché sur la liste de pays à risque, la confédération helvétique s'apprête à faire de même, selon les indications du ministère des Affaires étrangères et européennes. Mais contrairement aux autorités allemandes et belges, les responsables suisses et plus particulièrement le Conseil fédéral veulent imposer une quarantaine aux personnes résidant au Grand-Duché.

«Cette décision entrera en vigueur ce mercredi à partir de minuit» nous a précisé l'ambassade de Suisse à Luxembourg. «Le Luxembourg affiche plus 60 nouvelles infections pour 100.000 personnes au cours des 14 derniers jours. Dès que les cas de covid-19 du Grand-Duché seront inférieurs à ce taux, le pays sera retiré de la liste lors d'une prochaine mise à jour», explique l'ambassadeur Markus N.P. Dutly.

Concrètement, en arrivant sur le sol suisse, les résidents luxembourgeois seront obligés de se rendre directement dans leur logement ou dans un autre hébergement et d'y rester en permanence pendant dix jours.

De plus, les voyageurs venus du Luxembourg devront également annoncer leur présence à l'autorité cantonale compétente dans un délai de deux jours. Des exceptions à cette obligation de quarantaine sont notamment prévues pour ceux qui entrent en Suisse quotidiennement ou pour un maximum de cinq jours, pour des motifs professionnels (attestation de l'employeur) ou médicaux impérieux sans possibilité d'ajournement.

«Un certificat médical ou une preuve de test covid négatif ne constituent pas pour les autorités un motif d'exemption de l'obligation de quarantaine», rappelle les services du ministère des Affaires étrangères et européennes Jean Asselborn (LSAP). Il est recommandé que les voyageurs en provenance du Luxembourg se tiennent informés sur les sites officiels suisses à savoir l'Office fédéral de la santé publique ou le Secrétariat d'Etat aux migrations. A noter encore que le transit par la Suisse reste toutefois possible sans quarantaine obligatoire.

Pour rappel début juillet, le Danemark avait encore été plus loin dans ses mesures en interdisant l'arrivée de passagers luxembourgeois sur son territoire. Selon les dernières données de la direction de la Santé, plus de 1.200 nouvelles infections ont été enregistrées depuis le 1er juillet au Grand-Duché, en lien notamment avec la réalisation de quelque 10.000 tests quotidiens dans le cadre de la stratégie de contrôle à large échelle de la population.





