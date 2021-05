La ministre de la Santé reconnaît que quelques centaines de personnes ont été infectées par le covid-19 après avoir reçu la première ou la seconde injection. Des cas étudiés mais pas si étonnants.

Quand vacciner ne suffit pas à protéger

Oui, la campagne vaccinale anti-covid progresse au Luxembourg. En un peu plus de quatre mois, 213.000 doses ont pu être administrées. Oui, le rythme va s'accélérer dans les semaines à venir. Oui, la vaccination (et le respect des gestes barrières) reste la meilleure protection connue contre la propagation de l'infection pulmonaire qui a déjà touché 67.850 résidents au Luxembourg. Mais non, aucune formule actuellement distribuée ne protège à 100% du virus. Et la ministre de la Santé a joué la carte de la transparence sur ce sujet, lors de sa dernière conférence de presse.

Les volontaires patienteront deux mois avant leur rappel Les 30-54 ans qui se sont signalés pour recevoir leur vaccination anti-covid AstraZeneca commencent à être invités. Le ministère de la Santé vient de décider de fixer à huit semaines le délai d'attente avant la deuxième injection.

Oui, au Grand-Duché aussi, il a été noté des cas de contamination de personnes ayant pourtant été vaccinées. La situation a été relevée auprès de 724 hommes et femmes après la première injection, et 139 après la seconde dose (voire même plusieurs semaines après cette ultime piqûre). Des cas qui font l'objet d'une étude, a assuré Paulette Lenert.

Si l'information ''ravira" les antivax, il convient de la relativiser. D'abord parce qu'aucun vaccin (contre une quelconque infection) n'apporte une immunité de la totalité de la population. Et cela est autant valable pour le covid que pour la rougeole, la coqueluche, les hépatites ou la grippe. Dans ce dernier cas, il est même reconnu que la vaccination ne prévient l'apparition de la maladie que chez environ 40 à 60% des personnes en bonne santé et lorsque les souches de virus contenues dans la formule employée correspondent bien aux souches en circulation.

Relativiser le nombre de contaminations post-injections aussi avec le nombre de personnes bel et bien protégées. Là encore, comme pour les effets indésirables relevés (moins de 1% des vaccinés), le rapport bénéfices/risques joue très largement en faveur de la vaccination anti-covid.

D'ailleurs, la peur du vaccin ne semble pas gagner de terrain au Grand-Duché. Selon, Xavier Bettel, le taux d'adhésion des personnes invitées approcherait les 76%. Et puis, certains signes démontrent l'utilité de la campagne d'immunisation luxembourgeoise. Par exemple, on note une baisse significative du nombre de contaminations des seniors parmi les premiers vaccinés dans la population. «Une baisse qui fait que moins de personnes âgées ou vulnérables ne se retrouvent à l'hôpital; les équipes ayant donc moins de sujets à complication à prendre en charge dans cette catégorie».

«Nous voulons atteindre l'immunité collective à l'été» Présent lundi au Luxembourg, le commissaire européen en charge notamment de l'approvisionnement en vaccin des Etats membres rappelle l'ambition de vacciner 70% des adultes d'ici la mi-juillet et annonce que 410 millions de doses seront livrées au cours du second semestre.

Les spécialistes en immunologie vont maintenant se pencher sur ces cas d'infection post-vaccin. Voir si le manque d'efficacité est à mettre sur le compte d'une inadaptation dose/variant. Si cela est dû à la physiologie même des individus. Si la contamination provient d'une baisse de la protection immunitaire à un moment donné ou au terme d'une certaine durée. Si les malades n'étaient pas infectés déjà avant d'être reçus en centre de vaccination ou quelques jours plus tard, etc.









