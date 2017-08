(str trad. JD) - Il y a cinq mois, un scénario singulier s'est déroulé entre Ehnen et Lenningen: une femme avait simulé une panne de véhicule; un motard qui s'était arrêté pour lui porter secours s'était retrouvé dans un piège.

A l'aube du 18 mars, cette femme se tenait à côté de sa Peugeot, feux de détresse allumés et capot du moteur ouvert. Lorsque le motard s'était approché, elle lui avait fait signe de s'arrêter avec sa lampe de poche. Le motard s'est effectivement arrêté. C'est alors qu'un complice l'avait assommé avant de le dépouiller.

Le même scénario s'est produit 37 jours plus tard, le 24 avril, à Wincheringen, quelques kilomètres de la frontière allemande. La description précise des coupables correspondrait à celle du premier cas.



Enquête judiciaire sans issue



Le signalement n'a pas donné de résultats à ce jour. Mais l'avis de recherche de ce couple francophone reste d'actualité.

Avec ces portraits-robots, la police de Trèves recherche toujours les coupables.

Photo: direction de la police de Trèves

D'autres délits dans la région n'ont pas pu leur être attribués-même si le 20 une attaque similaire et aussi violente s'est produite avec un piège tendu à un motard lors d'une panne dans la Luxemburger Straße à Trèves. Par contre les coupables étaient probablement des hommes originaires d'Europe de l'Est.

En cas de panne, comment réagir ?



Un véhicule est en panne au bord de la route dans l'obscurité: comment réagir? Ignorer un véhicule accidenté et ne pas s'arrêter pour lui proposer de l'aide pourrait être vu comme un délit de fuite.



«Il existe plusieurs possibilités pour 'agir correctement'», explique Marc Ragnacci du secteur de prévention de la police. «La personne peut vite se rendre compte de ce qui a pu se passer», ajoute l'agent de police. «Le véhicule a-t-il un pneu à plat ou une panne de moteur? Un accident s'est-t-il produit?»

Entrouvrir la fenêtre



En entrouvrant la fenêtre, le conducteur pourra s'arrêter et proposer son aide, «sans sortir du véhicule», prévient Marc Ragnacci. «Mais d'abord il faudrait verrouiller toutes les portes avant d'entrouvrir la fenêtre. Proposer d'appeler les secours (112 ou 113) ou même un service de secours professionnel comme un service de dépannage serait la meilleure chose à faire. Après cela, la réaction de la personne d'en face dévoilera s'il s'agit réellement d'une urgence ou d'une simulation.»



Il existe aussi une autre méthode pour ne pas se mettre en danger: «Appelez un proche avant de vous arrêter. Dites-lui dans quelle situation vous vous situez puis décrivez-lui le véhicule en panne et la personne présente», insiste Marc Ragnacci. «Restez en ligne avec la personne au téléphone pendant que vous parlez à celle du véhicule en panne.»



S'il s'agit de malfaiteurs, ils réfléchiront deux fois avant d'agir par crainte de se faire repérer et signaler.



Sur l'autoroute, il est mieux de s'arrêter uniquement lorsqu'il y a une urgence absolue et d'appeler directement la police.



«Quand un doute s'installe ou que la situation semble menaçante, alors faites fi des formes de politesse», continue Marc Ragnacci. «Lorsque quelque chose ne va pas, mettez-vous en sécurité. Appelez directement la police, expliquez tout en détails et donnez le numéro de plaque du véhicule en panne. Alors nous pouvons directement prendre des mesure.»



Dans le cas d'une agression il faudrait estimer soi-même si l'on peut se défendre face au cambrioleur ou s'il est mieux de répondre aux exigences de celui-ci. D'autres passagers se situent-ils près de vous pour vous aider? Y a-t-il des utilisateurs de transport qui passent pour attirer leur attention sur l'urgence de la situation?



Lorsque votre propre santé ou survie est en jeu, alors il ne faudrait pas hésiter à utiliser ses propres forces pour se défendre.

Après l'accident

Après l'accident il faudrait essayer d'informer la police le plus vite possible. «Les policiers qui répondent aux appels du poste de secours ont été formé pour ce genre de situation et savent poser des questions précises. Par exemple: qui êtes-vous? Que s'est-il produit? Où êtes-vous? Etes-vous blessé? Que savez-vous à propos de ces cambrioleurs?»



Cette liste de questions, qui peuvent être redondantes, sert à expliquer la situation aussi précisément que possible et à éliminer les malentendus. Cela permet à la police de prendre des mesures adaptées le plus rapidement possible. Lors d'un braquage, un avis de recherche est directement déclenché par exemple. Pendant que des patrouilles recherchent les coupables, une autre rejoint la victime ou le lieu de crime.



