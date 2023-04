Deux initiatives citoyennes se déchaînent contre un projet d'hôtel à Rodange. La plupart des partis du conseil communal rejettent ces accusations.

Quand un projet d'hôtel échauffe les esprits à Pétange

Mike STEBENS Deux initiatives citoyennes se déchaînent contre un projet d'hôtel à Rodange. La plupart des partis du conseil communal rejettent ces accusations.

A Pétange, on discute depuis des semaines d'un projet d'hôtel dans le quartier Doihl de Rodange, près de la piscine PIKO. L'hôtel devrait mesurer 100 mètres de long et 12 mètres de haut. 59 chambres sont prévues. Outre l'hôtel, il est également prévu de construire un centre de bien-être relié à un tunnel.

Le 19 janvier, deux initiatives citoyennes avaient appelé à une manifestation de protestation. 200 personnes se sont rendues devant le chalet Scout. L'un des principaux reproches adressés aux responsables de la commune : le manque d'informations.

Des versions contradictoires

Selon les groupes de citoyens Um Doihl et Kordall, le processus d'information de la commune aurait fonctionné au ralenti. «Une réunion publique a eu lieu en 2011, mais il est probable qu'il n'y avait pas beaucoup de citoyens de Rodange présents», estime Henri Krecké, de l'association citoyenne Um Doihl. «Les riverains directement concernés n'ont jamais été confrontés à des données et des plans spécifiques».

Eric Lambert (à gauche) et Henri Krecké s'opposent à un projet d'hôtel à Rodange. Photo: Guy Jallay

Le bourgmestre Pierre Mellina (CSV) conteste cette présentation. En 2011, le conseil communal de Pétange a adopté une modification du plan d'aménagement général (PAG) qui autorisait l'utilisation touristique du site. Auparavant, il y aurait eu une réunion d'information au cours de laquelle l'hôtel aurait été abordé dans un point séparé. Personne n'a pris la parole.

Contre quoi aurions-nous dû nous opposer à l'époque? Eric Lambert, de l'initiative citoyenne Kordall

En 2013, des représentants du groupe autrichien Jufa, qui devrait exploiter l'hôtel, ont présenté le projet au conseil communal de Pétange. Dans une fiche d'information de 2013, on peut lire qu'«un établissement hôtelier de 140 lits doit être construite à Rodange». Un pictogramme est également reproduit dans le cahier. Selon Pierre Mellina, dans le cadre d'une nouvelle modification du PAG, une rencontre citoyenne aurait à nouveau eu lieu en 2017.

Eric Lambert, de l'initiative citoyenne Kordall, n'est pas d'accord. Il est vrai que lors des modifications du PAG, il était question d'un hôtel. Mais il manquait les détails. «Contre quoi aurions-nous dû nous opposer à l'époque? Contre un éventuel futur projet dans le cadre des modifications du PAG, qui aurait été adopté d'une manière ou d'une autre ? Nous avons dû attendre que le projet soit officiel. Ce moment est arrivé à la mi-décembre de l'année dernière».

Pierre Mellina voit les choses différemment. «Les initiatives citoyennes se sont réveillées il y a six mois. Il n'y a que peu de gens qui s'émeuvent de ce projet. Nous sommes maintenant dans la phase exécutive». L'échevin Romain Mertzig (LSAP) abonde dans ce sens. L'initiative citoyenne Kordall, avec laquelle la commune a par ailleurs bien collaboré, «ne s'est jamais manifestée officiellement et la Biergerinitiativ Um Doihl n'a été créée qu'en 2022».

Les initiatives citoyennes se sont réveillées il y a six mois. Pierre Mellina, bourgmestre de Pétange

Eric Lambert parle d'une «tactique de Monsieur Mellina». Tant que les planifications ne sont pas terminées, celui-ci ne serait pas prêt à discuter des détails. «Ensuite, lorsqu'il y a une décision officielle, on dit qu'il est trop tard. Le conseil communal a voté une loi et le bourgmestre n'a plus que la possibilité de la mettre en œuvre», affirme Eric Lambert. Sa conclusion : «Nous avons été repoussés dès le début. On a souvent dit que nous aurions pu nous exprimer en 2011, 2013 ou 2017. Mais cela n'a pas été possible».

Le président de Kordall ajoute : «Nous ne sommes pas contre un hôtel en soi. Nous sommes pour un hôtel afin de promouvoir le tourisme. Il y a ici le Train 1900, le Fond de Gras, la Minièresbunn. Mais nous sommes contre l'emplacement proposé».

Nous ne sommes pas contre un hôtel en soi. Mais nous sommes contre l'emplacement proposé. Eric Lambert, président de l'initiative citoyenne Kordall

Les initiatives citoyennes voient de nouveaux éléments

Les initiatives citoyennes ne se sentent pas seulement ignorées par la politique communale de Pétange, mais aussi par le ministère de l'Environnement. Un Recours gracieux déposé a été rejeté en raison d'un vice de forme. Cela laisse un goût amer.

L'étude sur l'impact environnemental date de 13 ans. Selon les associations citoyennes, il est douteux que le projet de construction n'ait pas d'influence sur la faune. Les routes de migration des chauves-souris seraient perturbées, la pollution lumineuse nuirait aux animaux.

De plus, de nouveaux éléments seraient venus s'ajouter. Henri Krecké parle de trois sources d'eau qui passent sous le Doihl : près de la piscine, près du chalet Scout et à l'endroit où l'hôtel doit être construit. Il reproche au bourgmestre de Pétange de ne pas avoir eu connaissance de ces sources. Elles seraient connues depuis peu par le service des eaux, ce qui prouverait que les études naturelles et environnementales réalisées ne sont plus d'actualité. Selon Romain Mertzig, les initiatives citoyennes doivent prouver qu'il y a un problème de sources. Et même si c'était le cas, la commune a de l'expérience en la matière, alors peut-être qu'un puits serait envisageable.

Pierre Melina constate qu'Henri Krecké «a proposé jusqu'à récemment comme alternative le terrain à côté de la piscine, où il y aurait maintenant des problèmes d'eau. Et maintenant, il y aurait également un problème de source à cet endroit? Je ne peux tout de même pas proposer un terrain aujourd'hui et le remettre en question demain» ! De nouveaux arguments indéfendables sont constamment «tirés par les cheveux». Il a rencontré les associations citoyennes le 2 février et les a écoutées. Celles-ci auraient dit qu'elles savaient qu'il était maintenant trop tard.

Pierre Mellina explique qu'il a tout de même fait des concessions. L'éclairage autour de l'hôtel sera encore réduit. Il ajoute que jusqu'à présent, personne n'a encore réagi officiellement au permis de construire délivré le 13 février, bien qu'il soit possible de s'y opposer administrativement.

Sites alternatifs

Les groupes de citoyens proposent deux sites alternatifs. L'endroit déjà mentionné à côté de la piscine et la friche industrielle Trax, située plus haut. Ce dernier, en particulier, leur semblerait un bien meilleur choix. «Je les crois lorsqu'ils disent qu'ils sont favorables au site de Trax», déclare Pierre Mellina. Mais le ministère de l'Environnement l'aurait rejeté en 2009. Selon lui, les chances que l'hôtel puisse y être construit sont très minces.

La réponse à une question parlementaire des Pirates au ministère de la Culture donne de l'espoir aux groupes de citoyens. Il y est dit que jusqu'à présent, aucune analyse n'a été effectuée pour savoir si le site industriel se prêtait à la construction d'un hôtel. De plus, l'Institut national pour le patrimoine architectural (INPA) réfléchirait à y installer des ateliers pour les activités de la Minièresbunn Doihl asbl.

Les groupes de citoyens déplorent que la commune veuille financer un centre de bien-être à côté de l'hôtel et que celui-ci soit finalement relié au complexe Jufa. Ils considèrent l'hôtel et le complexe de bien-être comme un plan global et parlent d'un hôtel de bien-être, une appellation que le bourgmestre de Pétange rejette.

La clientèle cible est constituée de jeunes et de jeunes familles actives attirés par les chambres bon marché d'environ 50 euros par nuit. La construction d'un sauna est actuellement envisagée. Les habitants de la commune et les visiteurs de l'hôtel pourraient en profiter. Le prochain conseil communal doit se prononcer à ce sujet.

Ce que l'on attend du projet

«Il n'y a pas beaucoup d'hôtels dans le sud du Luxembourg», constate Pierre Mellina. Il voit le projet comme un «enrichissement pour le monde des affaires dans notre commune». Même son de cloche chez Romain Mertzig, qui est «évidemment favorable au projet». «Tout se tient bien dans le quartier», explique-t-il, en énumérant la piscine, le terrain de football, le boulodrome et le chalet Scout. En outre, un musée du chemin de fer serait en discussion.

Pierre Mellina considère le projet d'hôtel comme un «enrichissement pour le monde des affaires dans notre commune» Photo: Lex Kleren

La plupart des partis sont d'accord avec la valeur ajoutée d'un hôtel. Marc Goergen (Pirate) estime que celui-ci «rendrait la commune plus attractive». Marie-Louise Bouché-Berens (DP) parle d'une «revalorisation pour notre commune» et d'une «initiative formidable», qui serait également importante pour le tourisme local.

Explications de la résistance

Pierre Mellina est convaincu que les initiatives citoyennes ont «zéro chance» devant le tribunal. «Il y a une pression politique pour faire valoir des avantages politiques. Il ne s'agit que de polémiques». Romain Mertzig constate que le soutien de l'initiative citoyenne «Um Doihl» provient surtout du club de pétanque local, dont le président est l'initiateur. Il suppose que le club ne veut pas être dérangé et qu'il a peut-être peur que le terrain de pétanque disparaisse.

Marc Goergen (Pirate) n'est pas opposé au projet, mais il souhaite «des études d'impact environnemental sérieuses». Il ne comprend pas pourquoi le ministère de l'Environnement a délivré une autorisation. Il a parlé avec Henri Krecké et était présent à la manifestation du 19 janvier. Selon les associations de citoyens, les études disponibles sont erronées. Il faut enquêter sur ce point. «Si j'avais su cela à l'époque, j'aurais voté différemment» . Il estime lui aussi que les initiatives citoyennes sont arrivées «trop tard». Il a pris connaissance de leur existence pour la première fois en recevant un flyer dans sa boîte aux lettres.

Marc Goergen (Pirates) souhaite de nouvelles études sur l'impact sur l'environnement. Photo: Guy Jallay

Le Pirate trouve également que Pierre Mellina a «insulté» les initiatives citoyennes. «Si cela n'avait pas été le cas, il n'y aurait pas eu de fronts aussi durcis. Ce n'est pas comme ça qu'on parle aux citoyens». Selon lui, il faut chercher le dialogue. Au lieu de cela, le bourgmestre aime «les faire taire», selon Marc Goergen. «Si les pirates devaient obtenir des responsabilités politiques, nous chercherions un autre terrain».

Marie-Louise Bouché-Berens se demande également pourquoi les initiatives citoyennes ont attendu autant de temps. Henri Krecké aurait lui-même dit en janvier que c'était trop tard. «Beaucoup de membres étaient au courant qu'un hôtel allait arriver», dit-elle. Elle a apposé sa signature sur ce projet et ne peut pas s'y opposer maintenant. Cependant, si de nouveaux éléments devaient effectivement apparaître, il faudrait voir plus loin.

Déi Gréng n'était pas joignable pour un commentaire lors de la rédaction de cet article.

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.

Traduction: Thomas Berthol

