Le Premier ministre luxembourgeois a droit à un long portrait dans le quotidien français. Libération s’attarde sur l’homosexualité de Xavier Bettel et sur son amitié avec Emmanuel Macron. L’article cite de nombreux ministres luxembourgeois, de manière anonyme.

Quand Libération s’intéresse à Xavier Bettel

(lc) - Quand Jean Quatremer brosse le portrait de Xavier Bettel, il le compare en premier lieu à Jean-Claude Juncker, naturellement. Le journaliste de Libération n’est jamais tendre avec le Président de la Commission européenne. La comparaison tourne donc à l’avantage de Bettel.

«Ce libéral, qui a réussi l’exploit d’éjecter l’actuel président de la Commission européenne du pouvoir, mettant fin à quarante ans de règne conservateur, est tout de componction et de retenue, là où Juncker embrasse et tutoie tout le monde (y compris les agents de sécurité ou l’auteur de ces lignes). Il ne boit pas, alors que Santer était surnommé «Sancerre» et que les rapports de Juncker à l’alcool défrayent régulièrement la chronique. Il ne fume pas (ou des cigarettes électroniques) alors que Juncker est, malgré ses efforts, resté une zone fumeur ambulante. Il est accro aux réseaux sociaux alors que Juncker ne sait toujours pas utiliser un ordinateur.», écrit Quatremer.

Une fois cette présentation faite, le journaliste compare surtout Bettel à Macron, deux libéraux, jeunes et en rupture avec la politique traditionnelle de leurs pays respectifs.

Puis, quand il s’agit de décrire la personnalité du Premier ministre, Quatremer fait parler les membres de son gouvernement ou de son parti mais toujours sous couvert d’anonymat. « ‘Bettel manque d’épaisseur, ce n’est pas un homme de dossiers, il ne travaille pas beaucoup’, regrette un responsable de sa majorité».

Une longue partie de l'interview est consacrée à l'homosexualité de l'homme politique, tout en indiquant que Xavier Bettel n'a pas mis la question gay au coeur de sa réflexion politique.