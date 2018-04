Quand Libération s’intéresse à Xaver Bettel

L'atelier de réinsertion sociale et professionnelle du «Stëmm Caddy» à Luxembourg-Hollerich pourrait embaucher 28 personnes de plus et revaloriser 500 tonnes de denrées pour les sans-abri au lieu de 127 tonnes aujourd'hui. Presque 4 fois plus! C'est l'ambition du projet «Caddy 2». La Stëmm se démène depuis huit mois pour trouver le terrain et des financements et a des raisons pour y croire.