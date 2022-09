Sur le terrain, la coopération transfrontalière des secours est une réalité depuis des décennies. Elle s'est néanmoins formalisée au cours des années et des accords bilatéraux, permettant par exemple aux pompiers du Luxembourg d'intervenir en France.

Luxembourg 6 min.

Interventions dans les pays voisins

Quand les pompiers luxembourgeois passent la frontière

Pascal MITTELBERGER Sur le terrain, la coopération transfrontalière des secours est une réalité depuis des décennies. Elle s'est néanmoins formalisée au cours des années et des accords bilatéraux, permettant par exemple aux pompiers du Luxembourg d'intervenir en France.

Des pompiers luxembourgeois en intervention sur l'autoroute A31, en France ? Oui, c'est possible, et vous n'avez pas rêvé si vous avez assisté à cette scène. Cette situation répond tout simplement à une logique de proximité et de rapidité, et elle illustre parfaitement la coopération transfrontalière entre les secours luxembourgeois, français, belges et allemands.

A la découverte de la nouvelle caserne de pompiers C'est la fierté du CGDIS: le nouveau Centre National d'Incendie et de Secours. Jeudi, le bâtiment a été inauguré en grande pompe après cinq ans de travaux.

Celle-ci existe depuis des décennies sur le terrain, nourrie, notamment, par des amitiés entre communes frontalières. Mais, au fil du temps, ces relations ont aussi été formalisées par des accords bilatéraux entre Etats, conséquences d'échanges réguliers entre les différents corps de pompiers mais aussi d'enseignements tirés après des accidents voire catastrophes où les opérations de secours auraient pu être encore mieux coordonnées. Par exemple l'explosion d'un camion-citerne à Martelange en 1967 ou, plus proche de nous, la collision ferroviaire de Zoufftgen en 2006.

Nous adoptons une politique volontariste pour aider nos voisins, par exemple lors des inondations en Allemagne et Belgique en 2021 Paul Schroeder, directeur général du CGDIS

«Cette coopération transfrontalière se traduit par des accords bilatéraux depuis les années 60-70 pour les catastrophes et incidents majeurs», confirme Paul Schroeder, directeur général du corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS). «C'est important pour le Luxembourg car nous sommes un petit pays, poursuit-il. Si un incident majeur se produisait, nous pourrions vite atteindre nos limites et aurions donc besoin d'être épaulé par nos voisins.»

67.000 interventions en 2021 Nouvelle caserne, pandémie, inondations... Le CGDIS présente le bilan d'une année historique.

Illustration lors de la tornade qui a secoué Pétange en 2019. «L'équipe spécialisée de sauvetage et déblaiement des pompiers de Meurthe-et-Moselle nous a prêté main-forte, tout comme des équipes du THW (Technisches Hilfswerk, organisme de secours allemand, NDLR)», explique Paul Schroeder. «Dans l'autre sens, nous adoptons également une politique volontariste pour aider nos voisins, par exemple lors des inondations en Allemagne et Belgique en 2021.»

Les pompiers luxembourgeois ont prêté main-forte à leurs homologues belges et allemands lors des terribles inondations de 2021 (ici à Verviers, en Belgique). Photo : AFP

Etat des lieux avec la France

Avec la France, la formalisation de ces échanges a connu différentes étapes ces dernières années. La dernière version de l'accord bilatéral date de 2016, «avec comme innovation majeure la coopération pour les interventions du quotidien, et aussi des formations, stages communs». Puis, en 2019, a été conclu un accord de sécurité civile entre le Luxembourg et la zone de Défense Est (Grand Est) pour le déploiement de renforts de part et d'autre de la frontière en cas de besoin.

Des pompiers français et allemands étaient venus en renfort à la suite de la tornade qui avait occasionné de gros dégâts à Pétange en 2019. Photo: Laurent Blum

Et depuis le 22 février dernier, un protocole d'exécution est en vigueur entre le CGDIS et les services départementaux d'incendie et de secours (Sdis) de Moselle et Meurthe-et-Moselle. C'est notamment dans ce cadre qu'ont été définies des zones françaises où interviennent les pompiers luxembourgeois au quotidien, car ils peuvent être sur les lieux plus rapidement.

Sur l'A31 et à Volmerange-les-Mines • La première zone française sur laquelle les pompiers luxembourgeois interviennent en priorité est le tronçon de l'A31 entre le poste-frontière de Zoufftgen et la sortie n°44 (Hettange-Grande/Volmerange), en direction de Thionville. En cas d'accident, les casernes de Dudelange ou Bettembourg sont sollicitées. • La deuxième zone est Volmerange-les-Mines. Il y existe un petit centre de secours, uniquement avec des pompiers volontaires. Les gardes ne peuvent donc pas être toujours assurées. «Si Volmerange n'est pas disponible, Dudelange intervient», indique Paul Schroeder. Il n'y a pas de zones luxembourgeoises où les secours français sont sollicités en premier, mais ils peuvent venir en renfort.

Évidemment, le personnel des centres d'appels des secours de part et d'autre de la frontière sont formés à ce genre de situations. Peu importe, donc, le lieu de l'appel, le réseau sur lequel il est passé, et l'endroit où il atterrit, les secours seront déclenchés rapidement.

Le 112 s'est trouvé un nouveau toit Le centre d'appels d'urgence luxembourgeois fonctionne désormais depuis Gasperich.

Paul Schroeder rappelle aussi qu'un autre accord bilatéral existe en matière sanitaire, qui fixe notamment le cadre pour l'intervention des ambulances du Samu. Au Luxembourg, celles-ci dépendent du CGDIS, en France de l'Agence régionale de santé (ARS). «Dans ce cas précis, nous appliquons plutôt le principe de la carence ou du renfort», résume le directeur général. C'est-à-dire que le Luxembourg n'intervient en France que si cette dernière le demande.

Avec l'Allemagne et la Belgique

Pour les catastrophes et incidents majeurs, un accord bilatéral datant de 1978 existe avec l'Allemagne. De plus, depuis février 2021, il existe un protocole entre le Luxembourg et le Land de Rhénanie-Palatinat pour l'intervention des ambulances. «Là encore, il y a des zones allemandes où nous pouvons intervenir en carence ou en renfort, par exemple à Echternacherbrück», de l'autre côté de la frontière à Echternach.

Des méthodes et du matériel différents Selon la nationalité des secours, les compétences et les méthodes d'intervention peuvent être différentes. «Par exemple, en Allemagne, un ambulancier est formé pour effectuer certains actes médicaux. Au Luxembourg, ce n'est pas le cas», explique Paul Schroeder. Mais lors d'une intervention en territoire voisin, une seule règle prévaut : «On a le droit de faire ce que l'on fait habituellement dans son pays». Parfois, c'est le matériel qui n'est pas le même. Ainsi, les raccords aux bornes à incendie sont différents d'un pays à l'autre. Les pompiers luxembourgeois disposent ainsi d'adaptateurs qui leur permettent de déployer leurs lances en France. Cet été, ces adaptateurs ont même servi à des pompiers de Rhénanie-Palatinat envoyés pour la première fois en renfort sur les incendies de forêts dans le sud de la France. «Ils n'avaient pas de telles pièces. Ils nous ont appelés en urgence un soir, à 22h. Deux heures plus tard, ils ont pu venir récupérer une caisse avec 30 raccords. On leur en a fait cadeau», souligne le directeur général du CGDIS.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Par contre, aucun accord formel n'a encore été signé avec le Land de Sarre. «Mais cela n'empêche pas notre échelle de Remich d'intervenir régulièrement côté allemand depuis des décennies», rappelle Paul Schroeder, illustrant une nouvelle fois la prépondérance des relations quotidiennes de proximité sur tout document officiel.



Echanges avec les services départementaux en France, avec les Länder voire les autorités fédérales en Allemagne : les différences administratives entre les pays induisent des accords et des niveaux de coopération variables. «Et c'est encore différent avec la Belgique.» Mais peut-être plus simple, puisque «les décisions sont prises au niveau du Bénélux». Paul Schroeder explique aussi que la création du CGDIS en 2018 a facilité les rapports avec les pays voisins. Avant cela, la compétence se situait à l'échelon communal.

Les pompiers de Mondorf en visite au Portugal Cinq pompiers de Mondorf-les-Bains ont suivi une formation continue sur les feux de forêt au Portugal. Un incendie récemment éteint leur a permis de voir les choses au plus près.

La réflexion autour de la coopération transfrontalière entre les quatre pays se poursuit aujourd'hui avec le projet Inter'Red, qui bénéficie notamment de subventions du programme européen Interreg 4A. «Différents groupes de travail sont en place. L'un d'eux travaille sur le thème ''solutions communes aux problèmes communs'', il y en a aussi un sur les relations entre les centres d'appels ou encore sur les formations.» Lors du dernier World Rescue Challenge, qui s'est déroulé récemment à Luxembourg, une équipe Inter'Red a d'ailleurs défendu les couleurs des pompiers de la Grande Région.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.