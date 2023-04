La bonne volonté ne manque pas à Flaxweiler pour proposer des terrains à bâtir. Mais certaines dispositions juridiques compliquent le désir de travaux pour la commune.

Luxembourg 6 min.

Logement

Quand les aigles freinent l'envie de construire d’une commune

Volker BINGENHEIMER La bonne volonté ne manque pas à Flaxweiler pour proposer des terrains à bâtir. Mais certaines dispositions juridiques compliquent le désir de travaux pour la commune.

Dans la lutte contre la pénurie galopante de logements et les prix vertigineux du marché immobilier, la commune de Flaxweiler a souhaité apporter sa contribution ces dernières années et identifier de nouveaux terrains à bâtir. Il ne devait initialement pas y avoir de grandes nouvelles zones de développement, l'intention était plutôt de permettre aux cinq villages de la commune - Beyren, Flaxweiler, Gostingen, Niederdonven et Oberdonven - de se développer modérément.

Net recul des logements autorisés au Luxembourg L’année 2022 a été marquée par un ralentissement des demandes d’autorisation de bâtir qui peut s’expliquer par plusieurs facteurs économiques et politiques, comme la hausse des prix des matières premières et la hausse des taux d’intérêt.

A ce jour, le bilan donne à réfléchir: ces six dernières années, la commune n'a guère pu aménager de nouveaux terrains à bâtir et avec les extensions de périmètre prévues dans le tout nouveau plan d'aménagement, rien n'indique que les premières maisons pourront bientôt être construites.

L'exemple de Flaxweiler montre quels obstacles administratifs les collectivités luxembourgeoises doivent surmonter avant qu'une prairie ne devienne un terrain à bâtir.

Les stations d'épuration de Niederdonven et de Gostingen sont proches de leur limite de capacité. Photo: Chris Karaba

Une forte demande

Les villages de la commune de Flaxweiler sont largement caractérisés par l'agriculture et la viticulture, mais ils sont aussi un lieu de résidence prisé des professionnels qui travaillent à l'aéroport ou au Kirchberg. Grâce à la liaison autoroutière, ils n'ont besoin que de 10 à 15 minutes pour se rendre sur leur lieu de travail lorsque la route est dégagée. En conséquence, la demande de logements est élevée. «Nous sommes régulièrement approchés par des sociétés immobilières», explique le bourgmestre Roger Barthelmy.

Lire aussi: Les logements sociaux abordables se font attendre

Afin de répondre au moins en partie à la forte demande du pays, la municipalité souhaitait développer de petites zones résidentielles de 10 à 30 maisons neuves dans plusieurs villages. Cependant, avec cela, elle s'est engagée sur une route semée d'embûches: de nouvelles lois et réglementations environnementales ont continué à apparaître, ce qui a mis un frein aux travaux de la municipalité ou retardés les projets indéfiniment. «C'est très compliqué, on est toujours ralentis», résume le bourgmestre Barthelmy.

La commune a dû ajourner la zone de construction «Stäerz» à Niederdonven. Photo: Chris Karaba

Veto gouvernemental

Dans son nouveau plan général d'aménagement (PAG), par exemple, la commune avait prévu des zones résidentielles à Beyren sur la rue Canech et à Niederdonven sur une zone agricole appelée «Stäerz». Les ministères de tutelle ont mis leur veto et ont fait référence à la loi sur l'eau modifiée de 2017, qui réglemente les capacités des stations d'épuration. Les deux anciennes stations d'épuration de Gostingen et de Niederdonven sont déjà proches de la limite de leur capacité d'épuration. Il ne faut donc pas ajouter de nouvelles zones à bâtir dans les quatre villages qui y sont reliés.

Repenser la territorialité pour assurer l'avenir, indispensable pour Idea Proposer une vision territoriale à long terme pour le Grand-Duché, tel est l’objectif de la dernière étude de la Fondation Idea. Zoom sur les principaux points à retenir d’une étude menée sur un peu plus de deux ans.

Le bourgmestre Barthelmy ne comprend pas pourquoi cela devrait être un obstacle. «Nous avons des stations d'épuration depuis des lustres. D'autres municipalités n'en ont toujours pas à ce jour.» La commune réfléchit maintenant à l'opportunité d'agrandir les petites stations d'épuration de 1977 et 1996. Une autre possibilité serait de les fermer complètement et de relier les quatre villages avec deux conduites d'égouts reliées aux rives de la Moselle et donc à la grande station d'épuration de Grevenmacher.

Le bourgmestre Roger Barthelmy a appris à quel point la route vers de nouveaux terrains à bâtir peut être difficile. Photo: Serge Daleiden

Quelle que soit la décision de la communauté, rien ne sortira des zones résidentielles prévues pour le moment. Le site «Stäerz» est signalé au PAG par un avis de blocage (zone d'aménagement différée), le secteur de Beyren a lui été entièrement repris par la commune.

Obstacles à plumes

Lors d'un autre projet de construction à Beyren, la commune a rencontré un obstacle de taille, avec des plumes. Sur le site «Um Kallek», - une prairie avec un terrain de football inutilisé -, le conseil municipal souhaitait construire une installation de loisirs pour les jeunes avec un terrain de beach-volley et une installation d'escalade et, dans une phase ultérieure, des bâtiments résidentiels adjacents. Nouveau frein puisqu’une étude environnementale a révélé qu’une espèce d’aigle, le milan royal, a son terrain de chasse dans le pré et construit ses nids à la lisière de la forêt juste à côté.

Lire aussi: Pourquoi la proposition de loi du CSV sur le logement ne résoudrait pas tout

«Nous avons loué une prairie de trois hectares à proximité à un agriculteur. C'est là que les aigles sont censés se déplacer, pour ainsi dire», explique le bourgmestre Barthelmy. Des bandes d'herbe dites anciennes doivent être aménagées sur la prairie - un environnement idéal pour les souris, qui servent ensuite de proie au milan royal. Il existe également des sites de nidification potentiels.

Là où se trouve actuellement le terrain de football, une zone de loisirs doit être construite - le projet a été reporté à cause de la présence d'aigles.. Photo: Chris Karaba

Lorsqu'un propriétaire fait barrage

Pour couronner le tout, le ministère du Logement est généralement sceptique quant à l'extension du périmètre de construction dans les communes. Le ministre Henri Kox (déi gréng) a souligné à plusieurs reprises qu'il y aurait suffisamment d'espace pour 300.000 résidents supplémentaires dans le périmètre du bâtiment existant. Mais même si une prairie ou un champ devient un terrain à bâtir désigné et aménagé, cela ne signifie pas que les pelleteuses commenceront à y rouler de sitôt.

Une expérience qui a également été faite à Flaxweiler. La commune avait donné son feu vert à la construction d'une dizaine de maisons unifamiliales rue Berg face à l'ancienne fabrique de saucisses. Malheureusement, l'un des propriétaires fonciers refuse de signer pour la réalisation du développement - avec pour résultat que le projet est retardé de plusieurs années.

Les principaux points à retenir des Assises du logement Le ministre du logement Henri Kox a annoncé que plusieurs amendements allaient être proposés à des projets de loi relatifs à l'épineux sujet des logements abordables. Retour sur une journée de tables rondes.

À Gostingen, il y a eu un permis de construire pour une zone résidentielle pendant plus de 30 ans sans que rien ne se passe - malgré les appels et le soutien de la communauté. Apparemment, le propriétaire n'a que peu d'intérêt à construire sur la zone - un phénomène auquel le bourgmestre Barthelmy doit souvent faire face. Les propriétaires ne perdent rien en laissant des terrains non bâtis pendant des années, au contraire, ils peuvent s'attendre à de belles plus-values annuelles.

Cependant, le bourgmestre Barthelmy ne pense pas que les considérations financières soient décisives dans la plupart des cas. Les propriétaires n'ont souvent pas voulu obstruer eux-mêmes leur vue ou avoir un nouveau voisin s'ils habitent juste à côté du futur terrain à bâtir. «Il y a souvent des mésententes entre héritiers, qui peuvent être très longues.»

Il y a quelques semaines, le conseil municipal de Flaxweiler a voté en faveur du nouveau PAG - après 16 ans de préparation. Il semble que les constructeurs locaux devront attendre encore un peu avant de pouvoir poser la première pierre de leur maison.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.(Adaptation: Megane Kambala)



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.