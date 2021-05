Pour les CFL, le weekend de Pentecôte n'a pas manqué d'activité. Afin d'assurer le franchissement de l'autoroute au sud de la capitale par la future ligne Bettembourg-Luxembourg, trois jours (et nuits) ont été nécessaires pour poser 248 tonnes de poutres.

Quand le train veut passer au-dessus de l'A3

Pour relier par une nouvelle voie ferrée Luxembourg à Bettembourg, il faudra non seulement du temps (encore trois ans), des euros (plusieurs millions d'investissement) mais aussi... des ouvrages d'art (huit au total). Autrement dit des ponts, à l'image de la structure que viennent d'installer les CFL en aplomb de l'A3. Et pour entreprendre ces travaux d'envergure au-dessus de l'autoroute la plus fréquentée du pays, rien ne valait un temps de congés pour se mettre au travail. D'où ce chantier lancé pour le weekend de la Pentecôte.

Entre le 21 et le 24 mai, quatre poutres ont ainsi pris place dans le paysage routier, au sud de l'échangeur de Gasperich. Des mastodontes pesant 248 tonnes au total qu'il a fallu installer -dans des conditions météo délicates (averses, vents...)- avec une précision millimétrée.

La déviation mise en place dès le vendredi soir a d'abord permis de mettre en place les deux grues mobiles de levage, avant que les différentes parties ne prennent la voie des airs à quelques dizaines de mètres du bitume. Voilà l'OA 13 presque achevé du coup. OA13? Ouvrage d'art n°13.

Désormais donc, le squelette du pont de 73 mètres d'envergure est installé. Mais il faudra attendre le printemps 2022 avant que ce pont ne soit définitivement achevé. A l'avenir, ce tablier à poutrelles enrobées reliera la commune de Hesperange de l’est à l’ouest au niveau du «Fennerholz». Sachant que le passage servira également pour le raccordement de la piste cyclable PC1 de l’est à l’ouest de l’A3, mais aucunement pour la traversée des voitures.

Le ''pont'' de la Pentecôte a aussi été mis à profit par les équipes menant le chantier pour le compte des CFL pour retrouver le passage à gibier installé en novembre 2019. Le site a été débarrassé du platelage de protection empêchant la chute de matériaux sur la chaussée.

Clairement, ce chantier faisait partie des temps forts de l'année 2021 pour les travaux menés sur le réseau luxembourgeois. A terme, la future liaison 2 voies permettra plus de liaisons vers le sud du pays et l'étranger (notamment pour les TER ou TGV à destination ou provenance de France). Cet axe desservira notamment les nouvelles infrastructures en cours de réalisation sur Howald, le Ban de Gasperich ou encore la Cloche d’Or.

