Modélisme

Quand le Titanic et la Santa Maria font escale à Mondercange

Christophe NADIN Le modélisme connaît toujours son petit succès et le centre Arthur Thinnes de Mondercange a polarisé l’attention l’espace d’un week-end pour les passionnés de bateaux miniatures ou de jeeps.

On pourrait penser que c'est démodé. Que les jeux vidéos et les réseaux sociaux ont phagocyté cette invention qui remonte à l'Antiquité. Ce serait mal connaître le milieu. Le modélisme a encore de beaux jours devant lui et à voir les quelques adolescents les yeux ébahis devant les véhicules tout-terrain exposés sur le podium du centre Arthur Thinnes, on constate que le charme opère toujours. René Karels est là pour en témoigner.

«On compte une centaine de membres alors qu’il n’y en avait que 80 il y a quatre ans», détaille le secrétaire du Scheffsmodellbau Monnerech (SMBM). «On se retrouve tous les week-ends pour échanger nos idées autour de l'étang que nous avons construit près de la piste de karting», ajoute le vice-président Pol Goedert.

Ça navigue!

Quelques petits conseils autour d'une bière et vogue la galère, car il ne s'agit pas que de discussions. Les membres passent à l'action pour faire naviguer leur dernier-né ou leur pièce de collection à qui ils souhaitent faire faire un peu d’exercice sur les 36 ares dédiés à ces modèles miniatures. «Les plus jeunes sont davantage attirés par les voitures. Alors, on a aménagé un circuit pour eux», poursuit René Karels, conscient que les véhicules à quatre roues constituent un appel d’air pour la jeune génération.

A Mondercange, on trouve un peu de tout. Les bateaux constituent le socle de l'exposition, mais de vraies machines à vapeur construites de A à Z par un particulier attirent aussi l’attention. Chacun a apporté ses pièces. Certaines sont attendues de Suisse et d’autres d'Allemagne, car le club mondercangeois est lié à la ligue sud-ouest allemande.

C'est rare de trouver tout le kit réuni et ça m'a coûté 1.800 euros. René Karels

Une centaine de modèles sont ainsi dispersés sur les tables. Certains avec une explication devant. D'autres, plus rares, avec un prix. «Ce n'est pas le but recherché, mais certains exposants souhaitent se débarrasser pour l'une ou l'autre raison de certaines pièces de leur collection», poursuit René Karels. Ça commence à une centaine d'euros et ça peut monter jusqu'à plusieurs milliers. Le sujet n'est pas tabou, mais on n'en parle pas souvent puisque ces trésors ont souvent une histoire et dégagent un sentimentalisme dont il est parfois difficile de se séparer.

Gare à l'électronique!

Le Titanic attire forcément l'attention. «J'ai acheté d'un coup les cinq boîtes qui permettaient de le construire», explique René Karels. «C'est rare de trouver tout le kit réuni et ça m'a coûté 1.800 euros.» Débute alors un travail de bénédictin. «J'ai commencé par le squelette puis j'ai déposé des ferrailles au fond pour le lester. Après 2.000 heures, j'ai arrêté de compter.» Il a fallu mouiller le bois pour incurver à la perfection les cheminées pour ne donner qu'un exemple de cette minutie dans les opérations.

Aujourd'hui, le mythique bateau n'a pas coulé et vaut certainement le double du prix des pièces de départ, mais René Karels n'est pas décidé à s'en séparer. Pas plus que Paul Reichert très fier de poser devant la Santa Maria qui lui a valu quelques nuits blanches aussi. La caraque à bord de laquelle Christophe Colomb a mené sa première expédition est la pièce maîtresse de l'exposition. Elle prend une place imposante. «Il me faut une camionnette pour la véhiculer», dit encore son propriétaire qui a dû convaincre l’une de ses proches pour coudre les voiles de ce navire.

René Karels a passé plus de deux mille heures avant de mettre à flot le Titanic. Et il n’a toujours pas coulé. Photo: Christophe Nadin

Car chaque étape nécessite un travail d'orfèvre. Et quand un obstacle surgit, direction l'atelier situé à côté de l’église de Mondercange où les samedis après-midi sont consacrés aux conseils techniques, voire au coup de main sur le modèle en question, car l'électronique n'est pas toujours une équation facile à résoudre.

D'autres modèles plus modernes attirent les regards. Certains tout droit sortis d'un film de James Bond. On imagine ainsi le plaisir que tous ses passionnés ont de se retrouver une fois par an au mois de juin autour de l'étang avec des fondus venus de tous les pays limitrophes pour parler de leur appétence pour ces modèles miniatures avec gourmandise.

