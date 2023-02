La création de Mobilux remonte à 30 ans. Le téléphone portable a changé le monde - et le Luxembourg - comme peu d'autres réalisations.

Il y a 30 ans

Quand le téléphone portable a débarqué au Luxembourg

Teddy JAANS La création de Mobilux remonte à 30 ans. Le téléphone portable a changé le monde - et le Luxembourg - comme peu d'autres réalisations.

Il y a 30 ans - le 19 février 1993 - la Poste luxembourgeoise créait Mobilux, une société dont l'objectif était la distribution et l'exploitation des services GSM. Quelques jours auparavant, le réseau GSM avait été mis en service au Grand-Duché. Ce qui, à l'époque, n'avait suscité que peu d'intérêt, peut être considéré aujourd'hui comme une étape importante de la communication au Luxembourg.

Le "Luxemburger Wort" du 28 juin 1993 a rendu compte de la mise en service officielle du réseau de téléphonie mobile. Photo: Archives Luxemburger Wort

Fin juin de la même année, les P&T ont officiellement présenté le service GSM. Outre le Luxembourg, la nouvelle norme était déjà disponible en Allemagne à cette époque. Le directeur de la Poste de l'époque, Edmond Toussing, a laissé entrevoir une mise en service prochaine en Suisse, en France, en Scandinavie et un peu plus tard en Belgique.

Le ministre des Communications Lex Bodry (2e à partir de la gauche) a passé un premier appel lors de la présentation officielle. Photo: Lé Sibenaler/Archives LW

La Poste avait investi 350 millions de francs luxembourgeois (environ 8,7 millions d'euros) dans l'installation. Dans une première phase, l'abonnement coûtait 2.000 francs (environ 50 euros) par mois, la minute de conversation étant facturée 18 francs (0,45 euro). Des offres individualisées ont été introduites le 1er janvier 1994.

3 Les appareils de téléphonie mobile de premières générations n'étaient pas vraiment maniables. Photo: Shutterstock

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Les appareils de téléphonie mobile de premières générations n'étaient pas vraiment maniables. Photo: Shutterstock Mobilux a proposé ces appareils lors de leur lancement sur le marché. Photo: Lé Sibenaler/Luxemburger Wort Les écrans monochromes ont rapidement été remplacés par des écrans couleur haute résolution. Photo: Getty Images

Mobilux n'a survécu sous son nom d'origine que jusqu'en 2006, mais l'évolution de la téléphonie mobile a marqué toute la société et a connu un succès que ses pères fondateurs de l'époque n'auraient pas osé imaginer, même dans leurs rêves les plus audacieux. À partir de 2006, Mobilux et l'opérateur de téléphonie mobile CMD ont fusionné en une nouvelle société - LuxGSM - qui compte encore aujourd'hui parmi les acteurs du marché luxembourgeois, aux côtés d'Orange, Eltrona et Tango.

Le désir de téléphoner sans fil n'était pas nouveau

Les téléphones de voiture fixes ont depuis longtemps perdu la bataille contre les téléphones portables avec kit mains libres. Photo: Archives LW

La communication sans fil remonte à 1879, lorsque David Edward Hughes et Rudolf Hertz ont transmis des impulsions d'un point A à un point B sans fil. Un oscillateur produisait une étincelle qui générait à son tour une tension dans un récepteur situé à proximité. C'est de ce phénomène physique qu'est né le nom actuel de la technique radio, bien qu'aucun appareil de téléphonie mobile ne produise d'étincelles aujourd'hui.

Mais on était encore loin de la possibilité individuelle de la téléphonie mobile. En 1935, on a toutefois déjà fait les premiers essais avec des appareils correspondants dans les voitures. Le hic : à l'époque, la technique de communication remplissait tout le coffre des voitures.

A partir des années 1950, les premiers réseaux publics de téléphonie mobile ont été progressivement mis en service en Europe. Sur le réseau A, il fallait encore faire de la commutation manuelle; sur le réseau B, l'appelant devait encore connaître le préfixe de la région où se trouvait son interlocuteur pour pouvoir le composer. A partir du réseau C (milieu des années 1980), la technique maîtrisait le transfert automatique de l'appareil de téléphonie mobile d'une station de base à l'autre. A l'époque, les appareils coûtaient encore l'équivalent d'une petite voiture et les conversations pouvaient être entendues par n'importe quel appareil radio.

Une étape importante : le GSM

Au début, les cartes SIM avaient le format d'une carte bancaire. Pour téléphoner, il fallait souvent encore sortir une antenne. Photo: Getty Images

«Global System for Mobile Communications», tel est le nom d'une nouvelle norme numérique élaborée et testée à partir de 1982 par un groupe de travail de la CEPT (Conférence européenne des postes et télécommunications).

Protégé contre les écoutes, fiable et techniquement au point, il s'est rapidement répandu avec succès dans le monde entier. Fin 1993, plus d'un million de personnes dans le monde utilisaient les réseaux de téléphonie mobile GSM disponibles. Et au passage, un tout nouveau mode de communication voit le jour avec les messages courts SMS.

A l'époque, les appareils étaient encore peu maniables, il fallait souvent débrancher les antennes pour téléphoner et les cartes SIM avaient le format d'une carte bancaire. Vous souvenez-vous des fabricants Nokia, Motorola ou Alcatel ? La durée de vie de la batterie des premiers téléphones portables laissait également beaucoup à désirer, avec huit à dix heures. Mais la possibilité d'être joignable partout était si séduisante que même les frais astronomiques du début et les frais d'itinérance onéreux n'ont pas pu freiner le succès.

Un développement constant

Dès 1995, la «deuxième phase» a permis d'améliorer la qualité vocale et d'intégrer des fonctions telles que l'appel en attente ou la transmission de fax. Avec le GPRS, les possibilités de transmission de données ont été nettement améliorées. A partir du 1er août 2000, un groupe de coopération entre différentes autorités de normalisation d'Europe, des Etats-Unis et d'Asie s'occupe du développement ultérieur. La 3G, la 4G et la 5G, entre-temps largement répandue, sont d'autres jalons qui améliorent constamment la transmission des données.

Fin 2000, quelque 400 millions d'utilisateurs sont déjà enregistrés dans 370 réseaux et plus de 140 pays. En 2020, on estimait la "collection de téléphones portables" mondiale à 3,6 milliards d'appareils. En 2021, on comptait 850.000 téléphones portables ou smartphones rien qu'au Luxembourg. 87% des Européens posséderont un téléphone portable en 2025, selon la Poste. La «vieille Europe» est ainsi en tête du classement mondial, alors qu'aux États-Unis, ce chiffre n'est «que» de 85 %. En Asie, le pourcentage tombe à 58% (sans compter la Chine).



Les Blackberrys n'ont pas pu résister longtemps à des appareils toujours plus performants. Ils ont d'abord été considérés comme les pionniers des smartphones, mais en 2022, le fabricant a cessé de les prendre en charge. Photo: Shutterstock

Et l'avenir ?

Les appareils - désormais à la croisée des chemins entre téléphone, organiseur, appareil photo et ordinateur - deviennent de plus en plus complexes. En 2019, Graham Kendall, professeur à l'université de Nottingham, a comparé l'ordinateur de bord de la navette modèle Apollo 11 aux smartphones actuels. L’Apollo Guidance Computer (AGC) avait une mémoire vive de 32.768 bits. Dans les smartphones actuels, 4 gigaoctets de RAM sont courants, soit un million de fois plus que l'ordinateur d'Apollo. Dans l'AGC, un processeur fonctionnait à 0,043 MHz: l'iPhone 6 (2014) était déjà 120 millions de fois plus rapide. L'augmentation de la fréquence de transmission des données et des capacités jouera également un rôle central à l'avenir.

Dans ce contexte, les spécialistes partent du principe que la transmission vocale sera, elle aussi, de plus en plus utilisée comme technique de commutation via Internet. Dans ce cas, la voix est transmise exactement comme les données, il n'y a pas de différence pour l'électronique. Ainsi, comme dans d'innombrables autres domaines, Internet supplantera la technique classique.

Tout comme le téléphone portable a déjà supplanté le bon vieux téléphone domestique. Alors qu'en 1997, 61% des ménages disposaient encore d'une ligne fixe, cette proportion est tombée à 42,5% en 2020. En revanche, chaque Luxembourgeois possédait statistiquement 1,4 téléphone portable la même année.

En 30 ans, la forme de communication et les appareils ont radicalement changé. Photo: Getty Images





