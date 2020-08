Depuis jeudi, le comptage quotidien des «chiffres covid» obéit à une nouvelle méthodologie. Seuls les infections et les tests relatifs aux personnes résidentes sont désormais publiés. Une réaction face à la «mauvaise image» du Luxembourg à l'étranger.

Quand le ministère de la Santé zappe les non-résidents

Coup de tonnerre sur les autorités luxembourgeoises lorsque le 13 juillet dernier, le voisin belge décide de classer le Grand-Duché en «zone orange». Un premier jalon qui conduira à ranger le Luxembourg parmi les «zones à risque» au gré des variations estivales d'une cartographie européenne de l'épidémie controversée. S'estimant lésé alors qu'il pratique la plus large campagne de dépistage à grande échelle en Europe, le gouvernement a décidé de réagir la semaine dernière.

En effet, élève appliqué, le Luxembourg fournissait jusqu'à jeudi passé les chiffres des cas positifs et des tests effectués sur la population non résidente - soit 200.000 personnes contre une population résidente de 626.000 habitants - au Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Ce dernier n'en tenant pas compte, pas plus que des plus de 769.000 tests de dépistage pratiqués à ce jour. En réaction, le ministère de la Santé ne publie désormais plus que les chiffres relatifs aux résidents.

Le ministère de la Santé se défend de vouloir masquer la réalité, et précise que «la stratégie de dépistage à large échelle ne change pas», ajoutant que «les non-résidents y resteront invités» et que «le ministère continue à les prendre en compte.» Bref, si le gouvernement adopte une nouvelle stratégie, reste maintenant à voir quelle sera la réaction de l'ECDC ainsi que de ses voisins belge et allemand. Au jour d'aujourd'hui, et avec la nouvelle formule de comptage, le Grand-Duché affiche une moyenne de 7,07 cas positifs/100.000 habitants sur les sept derniers jours. Soit bien en deçà des 50 cas/100.000 habitants synonymes de classement en «zone rouge».





