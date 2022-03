Le prince Josef-Emanuel du Liechtenstein a dit oui à l’élue de son cœur ce week-end. Des membres de la famille grand-ducale ont assisté à la cérémonie religieuse.

Mariage princier en Colombie

Quand le Liechtenstein célèbre, le Luxembourg n'est pas loin

Le prince Josef-Emanuel du Liechtenstein a dit oui à l’élue de son cœur ce week-end. Des membres de la famille grand-ducale ont assisté à la cérémonie religieuse.

(MKa avec LW) - Un mariage à l'autre bout du monde - du moins en apparence - a attiré quelques membres de la famille grand-ducale le dernier week-end de mars: le prince Josef-Emanuel de Liechtenstein, fils et plus jeune enfant de la princesse Margaretha - la plus jeune sœur du Grand-Duc - et du prince Nikolaus de Liechtenstein, s'est uni pour la vie devant Dieu vendredi soir (samedi, heure locale) dans la ville côtière colombienne de Cartagena de Indias.

Le choix de la Colombie comme lieu n'a pas été fait sans raison. Le cousin du Grand-Duc héritier Guillaume et de ses frères et sœur, ainsi que le neveu du prince Hans-Adam II du Liechtenstein, âgé de 32 ans, a dit oui à une Colombienne: Claudia «CloClo» Echavarría, 33 ans, qui a grandi entre autres à Miami et à Genève. Le prince, né en Belgique, a ainsi célébré le troisième mariage dans la famille en l'espace d'un an seulement - ses sœurs sont elles aussi passées devant l'autel il y a quelques mois. Maria Anunciata et la princesse Marie-Astrid se sont mariées respectivement en juin et en septembre de l'année dernière.

Le Grand-Duc Henri s'est rendu en Colombie pour assister au mariage de son neveu. Photo: Luxpress/Jean-Claude Ernst Parfaitement apprêtés pour un mariage sous les tropiques: le prince Sébastien et la princesse Alexandra ont également participé à la fête. Photo: Luxpress/Jean-Claude Ernst

De nombreuses personnalités européennes de la noblesse ont été invitées au mariage. Le Grand-Duc Henri, par exemple, est venu du Luxembourg avec ses enfants Alexandra, Sébastien et Félix, lequel a emmené sa femme Claire en Amérique du Sud. Son épouse Maria Teresa manquait à l'appel. Le magazine Paris Match a supposé que le lieu du mariage était l'une des raisons de son absence, car la Grande-Duchesse n'aime pas les longs voyages en avion.

Le cortège princier luxembourgeois a été renforcé entre autres par les frères et sœurs du monarque local: le prince Guillaume, le prince Jean ainsi que la princesse Marie-Astrid. D'autres personnalités connues comme le prince Constantin de Bavière et son épouse Deniz ou Maria-Laura, Joachim et Luisa de Belgique ont complété l'illustre groupe d'invités.

Le prince Hans-Adam II de Liechtenstein (77 ans) n'a pas assisté à l'événement, sans doute en raison de son âge. Il était représenté par son fils aîné, le prince héritier Alois, qui avait déjà repris les rênes du gouvernement en 2004 et qui est un cousin du marié.

Le couple s'est dit oui dans l'Iglesia de San Pedro Claver. L'église, construite entre la fin du 16e et le milieu du 17e siècle, n'est pas un lieu inconnu pour la mariée, issue d'une famille aisée et travaillant dans le domaine du consulting: son frère Felipe Echavarría s'y est uni pour la vie en 2014. La mère de CloClo Echavarría n'est donc pas une inconnue dans la métropole côtière qui, avec ses quelque 914.000 habitants, est la cinquième plus grande ville du pays. Chiqui Echavarría, qui gère également un concept store à Carthagène, est considérée comme l'hôtesse de soirée par excellence.

