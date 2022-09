L’année n’est pas encore terminée mais le BMJ Open a déjà désigné l’une des études du LIH comme une des publications les plus exemplaires de 2022, rendant la recherche «plus significative».

Quand le British Medical Journal adoube le LIH

L'année n'est pas encore terminée mais le BMJ Open a déjà désigné l'une des études du LIH comme une des publications les plus exemplaires de 2022, rendant la recherche «plus significative».

L'impact d'une publication scientifique est généralement évalué en fonction de ses citations dans des articles scientifiques mais aussi grâce aux mentions faites via divers canaux, tels que des reportages, des blogs et bien entendu, les réseaux sociaux.

Ces évaluations sont considérées comme des «facteurs d'impact» et récemment, il a largement été débattu de leur capacité à justement représenter suffisamment le véritable impact d'une publication scientifique.

Car finalement, n’y a-t-il pas meilleur moyen de mesurer la portée d’une étude qu’en impliquant les patients et leurs proches, en en faisant des partenaires tout au long du processus de recherche? C’est dans cette optique que le British Medical Journal, une revue de médecine de renommée mondiale, a décidé de mettre en avant les études centrées sur le patient via son blog en accès libre, le BMJ Open.

Parmi ces dernières, une étude du Luxembourg Institute of Health (LIH), menée par la doctorante Anne-Marie Hanff, rattachée au département Transversal Translational Medicine sous la direction du Prof. Dr. Rejko Krüger. Infirmière de profession, elle précise que cette publication («Exploration of whether socioeconomic factors affect the results of priority setting partnerships: updating the top 10 research priorities for the management of Parkinson’s in an international setting») s’inscrit dans la continuité de son parcours en sciences infirmières, très ciblé sur les malades atteints de Parkinson, et qu’elle est d’ailleurs le point de départ dans l’élaboration de la thèse qu’elle prépare actuellement pour son doctorat.

Créer un pont entre les patients et la recherche

«Mon travail pour cette publication - en collaboration internationale entre le NCER-PD Luxembourg (National Centre of Excellence in Research on Parkinson’s disease), l’Université d’Oxford et l’Université de Tübingen - a reposé sur une interrogation, celle de savoir si des facteurs socioéconomiques élevés de patients atteints de Parkinson pouvaient affecter les priorités que les malades souhaitaient voir mises en place dans les travaux de recherche pour faire avancer la façon dont on soigne cette maladie grave.»

Elle précise d’ailleurs que, «si la recherche clinique ne répond pas aux besoins des utilisateurs de la recherche, les résultats auront moins d'effets sur les pratiques cliniques et de santé publique qu'ils ne le devraient. Les principaux utilisateurs de la recherche clinique sont les cliniciens et les patients qui comptent sur eux pour obtenir de l'aide.» D’où cette volonté pour l’universitaire de mettre le patient au centre de son travail.

Son idée de départ remonte à 2014, alors qu’elle découvre une série de publications parues dans The Lancet, ciblées sur le fait que les décisions concernant les recherches à financer devraient être basées sur des problématiques pertinentes pour les personnes qui bénéficieront des résultats.

A la fin, il s’agira surtout de voir quelles recommandations on peut apporter dans le développement des interventions promouvant la mobilité fonctionnelle et les mettre à disposition du réseau national de professionnels de santé. Anne-Marie Hanff, doctorante au LIH

«L’idéal, c'est que les patients transmettent des informations qui vont vers les chercheurs, que ces derniers fassent des études en fonction de cela et que les malades puissent avoir les retours adéquats selon les préoccupations. Ils seraient alors partenaires de recherche, dans un cercle vertueux.» Et cela devrait être amené à se démocratiser de plus en plus de façon générale selon elle.

C’est bien pour cela que «la mission» de son département est en outre «de promouvoir les échanges entre la science et les patients, leur entourage ainsi que les professionnels de santé», et cela dans une visée dépassant les frontières du pays, en synergie avec toutes les parties prenantes œuvrant pour faire avancer le traitement des maladies.

En attendant, la thèse sur laquelle elle travaille porte sur la mobilité fonctionnelle des patients atteints de Parkinson. Les questions centrales? Quels sont les facteurs qui aident à conserver la mobilité fonctionnelle? Pourquoi, avec le même diagnostic de départ, il peut y a voir des trajectoires différentes d’un patient à un autre?

«A la fin, il s’agira surtout de voir quelles recommandations on peut apporter dans le développement des interventions promouvant la mobilité fonctionnelle et les mettre à disposition du réseau national de professionnels de santé spécialisés dans le traitement et la prise en charge des patients atteints de la maladie de Parkinson (ParkinsonNet). L'atout des sciences infirmières, c’est justement de développer des solutions pour une pratique fondée sur des preuves, pour une meilleure prise en charge des patients.»

