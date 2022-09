Le 5 septembre 1940, la grande-duchesse Charlotte intervenait sur les ondes de la radio BBC pour remonter le moral des Luxembourgeois soumis à l'occupation des nazis.

Le 5 septembre 1940

Quand la grande-duchesse Charlotte parlait depuis la BBC

«Vous devez montrer au monde où se trouve le Luxembourg.» La grande-duchesse Charlotte n'a pas manqué de suivre le conseil donné par son ami Franklin D. Roosevelt, président des Etats-Unis. Après avoir fui le Luxembourg envahi par les nazis (10 mai 1940), la famille grand-ducale part rejoindre la France, puis se rend en Espagne, au Portugal, aux Etats-Unis, au Canada et en Grande-Bretagne. C'est depuis Londres que le 5 septembre 1940 la Grande-Duchesse s'adresse pour la première fois directement au peuple luxembourgeois.

Lors de cette allocution, elle explique les raisons qui l'ont poussée à quitter son pays: «C'était une décision dure, mais nécessaire. Mais même si je sais que beaucoup de Luxembourgeois n’étaient pas d’accord, et que notre ennemi exploite notre absence de toute manière, je n'ai pas encore regretté cette décision un seul instant !» Selon la Grande-Duchesse, son exil lui permet à elle et au gouvernement de revendiquer les droits et intérêts du Luxembourg «devant toutes les nations libres», afin que «le monde entier voie l'injustice infligée par les Allemands à notre pays et le totalitarisme subi par la population luxembourgeoise.»

Invitée par l'Allemagne nazie à retourner au Luxembourg, la grande-duchesse Charlotte a répondu: "Mon coeur dit oui, mais ma raison dit non". Photo: DR

Par ses interventions à la BBC, elle a rassuré les Luxembourgeois, explique Jean-Marc Weckbecker, ancien professeur d'histoire au Lycée Arts et Métier. « Écouter la BBC était interdit, la population l'écoutait en cachette. Des tracts étaient également distribués de manière secrète avec des messages de la Grande-Duchesse. Elle était ainsi présente, malgré son exil», raconte le retraité.

Symbole de la résistance luxembourgeoise

Dans son livre intitulé «Le gouvernement luxembourgeois en exil et la découverte du concept de démocratie» (paru en allemand), l'historien André Linden indique que du point de vue de la population luxembourgeoise cette intervention arrivait assez tard, car il s'agissait de sa première prise de parole après quatre mois d'absence. André Linden explique également que cette intervention était pour le gouvernement, également parti en exil, le moyen de renouer des liens avec sa population. «L'objectif est de construire un pont émotionnel avec l'aide de la grande-duchesse Charlotte, en faisant de la monarque un symbole et une instance de médiation», écrit André Linden. Ce dernier indique que le discours a été rédigé par Joseph Bech, Premier ministre luxembourgeois de l'époque.

À travers ses messages radiophoniques, la Grande-Duchesse encourage les actes de résistance et contribue à renforcer le sentiment patriotique des Luxembourgeois et leur unité face à l'envahisseur. Elle devient ainsi le symbole de la résistance luxembourgeoise.

«Son rôle était d'engager le Grand-Duché dans le camp des alliés et de maintenir le moral des Luxembourgeois Jean-Marc Weckbecker

La grande-duchesse Charlotte s'adresse à son peuple depuis l'antenne de la BBC, en luxembourgeois, entamant toutes ses prises de parole par «Léif Lëtzebuerger» («chers Luxembourgeois»), expression qui a donné son titre à un très beau documentaire de Ray Tostevin sur les cinq années d'exil. Elle était la souveraine du pays, mais au-delà de ses fonctions elle représentait une figure à la fois belle, élégante et même maternelle, ainsi que l'espoir pour le peuple.

«Son rôle était d'engager le Grand-Duché dans le camp des alliés et de maintenir le moral des Luxembourgeois. Sur le monument de la place Clairefontaine, il est marqué: Madame la Grande-Duchesse, nous vous aimons. Cela veut tout dire et montre à quel point elle est appréciée par la population», souligne Jean-Marc Weckbecker.

11 Le Couple Grand-Ducal passe en revue une escouade de volontaires luxembourgeois devant les locaux de l’ambassade luxembourgeoise de Londres. Photo: DR

Selon lui, l'engagement de son Excellence a aussi renforcé la sympathie qu'éprouve le peuple luxembourgeois à son égard. Cette popularité s'est également démontrée lors de son retour au Luxembourg en avril 1945 où elle a été accueillie avec «un grand enthousiasme». «Elle s'est aussi rendue dans tous les villages qui ont subi la guerre. Ces visites auprès des personnes qui ont souffert du conflit ont aussi été très appréciées.»

Tirer les leçons du passé

Contrairement à sa sœur Marie-Adelaïde accusée de germanophilie lors de la Première Guerre mondiale, la grande-duchesse Charlotte a aussi réussi à tirer les leçons du passé, note Jean-Marc Weckbecker: «La grande-duchesse Marie-Adelaïde avait alors été assez maladroite, il lui a été reproché notamment d'avoir gardé parmi son personnel des Allemands et d'avoir accueilli l'empereur allemand. Il faut dire qu'elle n'avait que 20 ans et c'était difficile pour elle de refuser de le recevoir. A cause de cette situation, elle a aussi dû abdiquer (le 15 janvier 1919) et se retirer»

Jean-Marc Weckbecker fait également remarquer que lors de la Seconde Guerre mondiale, la grande-duchesse Charlotte avait quant à elle 44 ans, ce qui peut aussi expliquer sa résistance à l'ennemi par rapport à sa sœur. Lors de sa prestation de serment le 15 janvier 1919 pour succéder à sa sœur qui renonce à ses fonctions, Charlotte de Luxembourg déclare: «Je placerai l'intérêt du peuple luxembourgeois au-dessus de toute chose.» Une promesse qu'elle a visiblement tenue comme le prouve son engagement lors de la Seconde Guerre mondiale.

