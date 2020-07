Soucieuse d'éviter de nouvelles fermetures eu égard au regain des infections au covid-19, la Fédération des hôteliers, restaurateurs et cafetiers du Luxembourg enjoint ses membres à respecter scrupuleusement les règles sanitaires en vigueur dans un communiqué publié ce jeudi.

Quand l'Horesca responsabilise ses membres

C'est clair, depuis la hausse subite des cas de coronavirus constatée ces deux dernières semaines, les bars et restaurants figurent dans le collimateur des autorités. Redoutant une nouvelle fermeture qui s'avérerait catastrophique pour une industrie déjà sévèrement touchée, l'Horesca enjoint ce jeudi dans un communiqué les 3.000 entreprises du secteur employant plus de 20.000 salariés à «se conformer strictement aux règles sanitaires en vigueur.»

Constatant que «certains cafés plaçaient leurs tables côte à côte, servaient des boissons à des clients qui n'étaient pas assis ou restaient ouverts après l'heure autorisée (minuit, ndlr)», la Fédération des hôteliers, restaurateurs et cafetiers donne de la voix. Face à ces dérives, l'instance rappelle avoir envoyé à tous ses membres un guide sanitaire répertoriant toutes les différentes règles à respecter. De plus, l'Horesca, qui «tient néanmoins à féliciter la majeure partie de ses membres», renouvelle auprès de ses membres son invitation à adhérer au label «Safe to serve», qui garantit à la clientèle un respect total des règles d'hygiène.

Les règles sanitaires de base à respecter dans les établissements Chaque table n'accueille qu'un nombre maximal de dix personnes sauf si les personnes relèvent du même foyer

Les clients ne sont servis qu’à des places assises

Les tables placées côte à côte sont séparées d'une distance d'au moins 1,5 mètre ou, en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d'infection

Le port du masque est obligatoire pour le client lorsqu'il n’est pas assis à table

Le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client

La fermeture a obligatoirement lieu au plus tard à minuit sans dérogation possible

Pointant du doigt notamment les rassemblements devant les cafés, le gouvernement envisage la mise en place d'une nouvelle loi covid, plus restrictive. La future législation, qui entrerait en vigueur le 24 juillet, prévoit notamment que la consommation à table devienne «obligatoire pour le client». Ainsi, les personnes qui seront debout, un verre à la main, pourraient alors se voir sanctionner. C'est qu'avec pas moins de 300 nouvelles infections enregistrées sur la seule dernière semaine, la crainte d'une seconde vague devient de plus en plus présente dans le chef des autorités.

