La lourde lutte des politiques, de la police et de la justice contre 17Antisistema et autres gangs - analyse d'un échec.

17Antisistema et autres gangs

Quand l'État échoue à protéger la jeunesse

Depuis le mois de juillet, le Luxemburger Wort a consacré plusieurs articles à l'émergence d'un nouveau phénomène de bande au Grand-Duché: de très jeunes délinquants qui maltraitent, volent et humilient leurs victimes. Fin août, la rédaction avait en outre décrit le destin dramatique d'une victime du gang 17Antisistema, réputé particulièrement violent. Pour la première fois, le gouvernement a également pris position sur le phénomène via les réponses des ministres compétents aux questions parlementaires des députés ADR et CSV.

«17Antisistema», une bande de jeunes délinquants à stopper Un groupe d'auteurs de happy slapping pousse la police et la justice à leurs limites. Les auteurs sont nombreux, mineurs et d'une brutalité sans précédent.

Les victimes, désormais assez nombreuses, de cette forme de criminalité, qui a nettement pris de l'ampleur, ne devraient pas trouver ces réponses particulièrement rassurantes. Car les réponses des ministres illustrent une fois de plus l'impuissance de l'Etat face à ces gangs. Il est fait référence à des projets de prévention et de sensibilisation, ainsi qu'à des réformes futures.

Tout cela n'est pas d'une grande aide ni pour les victimes - qui sont toujours à la merci de leurs agresseurs, même après que le problème est devenu évident depuis longtemps -, ni pour leurs familles.

Deux des meneurs de 17Antisistema ont certes été placés en août dans la prison pour jeunes Unisec à Dreiborn. Mais leurs amis continuent sans entrave - avec des démonstrations de force, notamment lors de la Schueberfouer.

17Antisistema perpétue sans entrave le climat de peur.

Des parents ont également rapporté au Luxemburger Wort des incidents récents lors d'un match de football. Plus de 15 membres du gang se seraient réunis au bord du terrain pour insulter et menacer des joueurs de leur âge qu'ils avaient déjà exposés à la violence et à l'humiliation.

Il ne fait aucun doute que la bande s'efforce ouvertement d’instaurer un climat de terreur partout où elle peut atteindre ses victimes et l'entretenir durablement. Un adulte peut difficilement s'imaginer le parcours du combattant que les victimes doivent suivre chaque jour en se rendant à l'école, qui est un passage obligé, et pendant leur temps libre.

L'omerta des victimes

De plus, la plupart des victimes se taisent - par peur des agresseurs, des représailles, de la réaction des parents, et par peur que des restrictions supplémentaires leur soient imposées en tant que victimes. Ou encore parce que les parents préfèrent ne pas porter plainte, tout comme ils craignent que la violence verbale et physique à l'encontre de leurs enfants ne se poursuive.

Les jeunes délinquants dans un désert criminologique L'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher fait état d'une situation critique concernant la détention des délinquants mineurs au Luxembourg. Selon lui, une seule solution peut être envisagée rapidement: la détention dans un pays étranger proche.

L'exemple de Ben* est éloquent. L'élève de douze ans, dont le Wort avait déjà parlé en détail, est poursuivi depuis plus de huit mois jusqu’à aujourd'hui par 17Antisistema. Lui et ses parents posent la seule question que personne ne veut entendre - parce qu'elle provoque un malaise sans fin: un enfant doit-il vraiment changer d'école à l'étranger parce que l'État ne parvient pas à le protéger au Luxembourg contre les jeunes violents de douze à quatorze ans?

Un effet domino catastrophique

Le fait est qu'actuellement, la bande de 17Antisistema est partout - et il y a une raison à cela. Comme l'explique l'une des réponses des ministres concernés aux questions parlementaires, des mesures disciplinaires sont prises dans les écoles après des incidents.

«C'est précisément pour séparer les victimes des auteurs que des renvois ont été prononcés», peut-on lire. Les auteurs sont séparés les uns des autres. Les délinquants sont séparés des victimes. Et en raison de leur grand nombre, il y en a dans chaque école.

La solution des écoles - déplacer le problème ailleurs - a d'abord conduit à la propagation du phénomène des gangs. Le véritable problème n'est pas traité à la racine. En découle donc un effet domino à l'échelle nationale.

Le dilemme de l'Unisec

Le problème fondamental - et c'est ce que reconnaissent la ministre de la Justice Sam Tanson et le ministre de la Sécurité intérieure Henri Kox (tous deux Déi Gréng) ainsi que le ministre de l'Education Claude Meisch (DP) dans l'une des réponses communes - est le jeune âge des auteurs. Selon les informations de la rédaction, la plupart des auteurs de ces groupes, dont 17Antisistema n'est qu'un parmi d'autres, sont âgés de 12 à 14 ans.

Pour les adultes, le monde des adolescents est souvent un livre fermé. Pour les personnes extérieures, la différence entre le jeu et le sérieux est rarement perceptible. Photo: Marc Wilwert

Cela ne signifie pas pour autant que les actes commis restent sans conséquences, précisent les ministres. Même si ces jeunes ne peuvent pas être condamnés par un tribunal pour adultes à une peine prévue par le Code pénal, un tribunal pour mineurs peut prendre des mesures contre les mineurs délinquants et pour les mineurs vulnérables.

Cela inclut: des travaux d’intérêt général, une assistance éducative ou un placement dans une institution adéquate, comme un internat, une institution spécialisée ou encore le centre fermé Unisec.

Il ne fait aucun doute que l'Unisec n'est pas la bonne solution pour toutes les personnes impliquées, car chaque mineur délinquant a sa propre histoire et a besoin d'une approche individuelle de son comportement fautif. En même temps, la surcharge permanente de l'Unisec et la conséquence qu'elle ne peut travailler que de manière limitée avec les jeunes à problèmes n'est qu'une difficulté parmi d'autres.

Ce qui semble encore plus désastreux, c'est que la politique et la justice échouent dans leur recherche de réponses parce que leurs conceptions sont parfois diamétralement opposées. Cela constitue un obstacle à la recherche de solutions cohérentes et rapides.

L'impunité à un prix élevé

Il en résulte que les gangs peuvent toujours harceler les victimes en toute liberté. Et pour le fait que les possibilités d'agir contre les auteurs restent limitées, les victimes et leurs familles paient un prix très élevé.

Dans leurs réponses, les ministres font référence à la réforme à venir de la législation actuelle sur la protection des mineurs, qui prévoit une séparation entre la protection des mineurs et le droit pénal des mineurs. Comme il est dit, les peines prévues par le Code pénal - avec diverses restrictions, notamment en ce qui concerne la durée de la peine - pourront également être appliquées aux mineurs délinquants. C'est un progrès décisif.

Parmi les membres des gangs comme parmi les victimes, on trouve aussi bien des garçons que des filles. Fin août, la brigade de protection des mineurs a enquêté sur une quarantaine de suspects appartenant au cercle des 17Antisistema. Photo: Marc Wilwert

Mais les ministres ne disent pas qu'avec la réforme, les mineurs délinquants de moins de 14 ans ne relèveront plus du tout de la compétence de la justice. Les éventuelles mesures concernant la majorité des membres de gangs dans ce contexte relèveront exclusivement du ministère de l'Éducation et non plus du ministère public. De plus, l'objectif du futur droit pénal des mineurs pourrait être de renoncer à des mesures pénales au lieu de les renforcer là où elles sont nécessaires.

Des projets de loi critiqués

Par ailleurs, la justice est très critique à l'égard des projets de loi élaborés par les politiques. Certains sont même considérés comme totalement contre-productifs. Cela se reflète par exemple dans l'avis de la justice sur les projets de loi, publié la semaine dernière.

Ainsi, les déclarations de l'enfant en tant que victime doivent être enregistrées en présence de plusieurs parties. Cela va à l'encontre des recommandations des experts internationaux lors des formations continues, peut-on lire. De plus, l'enfant doit, le cas échéant, se soumettre à un examen de sa capacité à témoigner. Cela pourrait être assimilé à une remise en question de la parole de la victime en soi.

17Antisistema n'est qu'un gang de jeunes criminels parmi d'autres. On lui attribue cependant le potentiel de danger le plus élevé. Les exclusions de l'école suite à des incidents ont permis à ce gang de se répandre dans tout le pays. Photo: Marc Wilwert

La procédure est tellement lourde qu'elle peut aboutir à l'abandon de la procédure pour vice de forme. Un état de fait qui sied donc bien aux prévenus, mais certainement pas à l'enfant en tant que victime.

Introduction d'un «agent de protection de l'enfance»

L'une des réponses aux questions parlementaires annonce aussi l'introduction d'un «agent de protection de l'enfance» dans les écoles, auquel les élèves doivent pouvoir se confier. Ils devront lui faire part des situations de violence dont ils ont été témoins ou victimes, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'école. Muni d'un guide pédagogique et d'un protocole précis, cet interlocuteur devra soutenir les victimes, les mettre en sécurité et apporter une réponse adaptée aux agresseurs.

En fait, cela devrait être la tâche des agents spécialisés et formés du service de protection de la jeunesse de la police judiciaire. Et il y a déjà de grandes différences entre la perception des services psychologiques dans les écoles et celle d'autres acteurs.

Dans le cas de Ben, le personnel du Sepas de son école s'était déclaré incompétent, selon ses parents, non seulement parce que l'agression de l'enfant de 12 ans avait eu lieu sur le chemin de l'école et non à l'école même. Ils avaient quasiment reproché au garçon d'avoir été battu et d'avoir diffusé la vidéo de cet acte particulièrement violent sur les réseaux sociaux.

Le fait que le «Child Protection Officer» doive désormais travailler en parallèle avec les agents de protection de la jeunesse de la police pourrait finalement conduire à ce que des informations décisives arrivent trop tard ou n'arrivent pas du tout à la police et au ministère public. Et aussi à ce que l'on puisse tenter de résoudre les problèmes de manière autonome au sein des écoles et loin de l'opinion publique. L'article 23 du code de procédure pénale dispose toutefois que tout collaborateur d'un service remplissant des missions publiques est tenu de communiquer sans délai au ministère public les informations relatives aux délits et aux crimes. Il n'existe pas de secret professionnel dans ce domaine.

Signaler impérativement les délits Tout citoyen qui est victime d'un délit ou qui a des raisons légitimes de penser qu'un délit pourrait avoir lieu peut et doit s'adresser à la police. C'est ce que soulignent les ministres dans leur réponse à l'une des quatre questions parlementaires sur 17Antisistema et autres gangs de jeunes criminels. Des informations sur la manière de procéder sont disponibles en trois langues sur le site web de la police, sous les rubriques «Prévention» et «Aide aux victimes». En outre, la police a également l'obligation de veiller au respect de l'ordre public et à la sécurité des citoyens. Elle enquête pour cela en permanence sur tous les incidents et peut ainsi prendre rapidement les mesures qui s'imposent pour protéger les citoyens, poursuit le communiqué. Mais dans le domaine des gangs de jeunes criminels, cela échoue souvent parce que les victimes et les témoins se taisent, faisant ainsi le jeu des malfaiteurs.

Cet article a été publié pour la première fois sur www.wort.lu/de



