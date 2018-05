Essoufflement soudain, piqûre dans la poitrine, panique...: près de 200 millions de personnes dans le monde souffrent de crises d'asthme.

Luxembourg 3 min.

Quand l'air se raréfie

Essoufflement soudain, piqûre dans la poitrine, panique...: près de 200 millions de personnes dans le monde souffrent de crises d'asthme.

Les causes de l'asthme ne sont pas encore connues en détail. Cependant, les spécialistes sont unanimes: l'asthme est à la fois génétique et influencé par divers facteurs de l'environnement.

Le Dr Marc Schlesser, pneumologue au Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL), explique que 7 à 12% des populations nationales respectives en Europe sont atteintes d'asthme chronique. Dans le cas de l'asthme allergique, les chiffres seraient beaucoup plus élevés: environ 20 %. Entre 150 et 200 millions de personnes dans le monde sont touchées par cette maladie respiratoire.

J'avais dix mois lorsque ma mère m'a emmenée aux urgences de la clinique pour enfants pour la première fois. Le diagnostic d'asthme était très difficile pour elle.



Laura Hoffmann, professeur d'anglais au Lycée de Bonnevoie, a vécu des expériences douloureuses avec l'asthme. "J'avais dix mois lorsque ma mère m'a emmenée aux urgences de la clinique pour enfants. Avoir un petit bébé atteint d'asthme chronique n'était pas facile pour elle: le diagnostic fut difficile. Il faut se rendre compte qu'il y a plus de 25 ans, le traitement médical n'était pas aussi avancé qu'aujourd'hui ", explique l'enseignante de 27 ans.

Différents types d'asthme

"Il existe plusieurs types d'asthme, explique Marc Schlesser. Asthme chronique, asthme allergique et asthme causé par une bronchite chronique." Laura Hoffmann souffre, elle, d'asthme chronique; une inflammation permanente et incurable des voies respiratoires, qui peut déclencher une crise d'asthme selon la situation.

Laura Hoffmann est professeur d'anglais au Lycée de Bonnevoie et se bat avec son asthme chronique depuis des années. Heureusement, la technologie médicale s'est tellement améliorée ces dernières années qu'elle peut maintenant vivre sans restrictions majeures. Photo: Rosa Clemente

Les signes d'une crise ne sont pas toujours les mêmes. Sifflements, toux ou essoufflement aigu, les symptômes varient. L'asthme chronique survient habituellement durant l'enfance. Mais aussi pendant la grossesse ou la ménopause, où le risque d'inflammation des voies respiratoires augmente. Bien que les crises peuvent s'atténuer à différents stades de la vie, la maladie ne disparaît jamais complètement.

Elle peut être causée par divers facteurs, mais surtout par une activité physique intense. "J'ai dû m'adapter à certains sports à l'école pour ne pas me surmener. Mais les enseignants étaient généralement très compréhensifs avec moi ", explique Laura, qui ajoute: "Aujourd'hui, mes symptômes d'asthme se sont atténués et je peux me défouler dans le gymnase."

Vivre avec la maladie

Outre l'asthme chronique, il y a aussi l'asthme allergique qui, selon Marc Schlesser, est "beaucoup plus fréquent". Ce type de maladie peut aussi être héréditaire. "Les descendants d'une famille allergique ont tendance à souffrir d'asthme allergique plus que les autres ", a déclaré le pneumologue. L'asthme allergique est, comme son nom l'indique, le résultat d'une réaction allergique.

Le Dr Marc Schlesser est pneumologue et traite des patients asthmatiques au Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) depuis des années. Photo: Chris Karaba

"Une distinction est faite entre l'asthme allergique constant et l'asthme allergique saisonnier. Par exemple, vous pouvez être allergique aux chats et avoir une réaction allergique chaque fois que vous êtes en contact avec ces animaux, ce qui déclenche une crise d'asthme. Mais on peut aussi souffrir d'asthme saisonnier, comme c'est le cas pour certaines personnes qui souffrent du rhume des foins pendant une certaine saison ", explique le médecin du CHL.

Il est impossible d'estimer à quel moment ce type d'asthme se produit le plus fréquemment, car il peut, comme les allergies, se manifester à tout moment. Les symptômes de l'asthme allergique sont généralement les mêmes que ceux de l'asthme chronique et doivent donc être traités avec des médicaments similaires, c'est-à-dire des sprays de cortisone et d'autres médicaments.

De meilleurs traitements

"Quand je quitte la maison le matin, je pense non seulement à mon téléphone portable, mon portefeuille et mes clés, mais aussi à mon spray contre l'asthme. Heureusement, la technologie médicale s'est tellement améliorée que je n'ai plus à me préoccuper d'avoir un appareil d'inhalation de grande taille ", explique Laura Hoffmann. Grâce aux progrès médicaux des dernières décennies, la jeune femme peut maintenant vivre sans problèmes et presque sans restrictions malgré l'asthme.

Néanmoins, il y a de mauvaises habitudes qui peuvent augmenter la probabilité d'asthme, explique le pneumologue Marc Schlesser: "Fumer est et reste très mauvais pour les poumons. Cela peut causer une bronchite chronique, qui peut souvent mener à l'asthme. Nous estimons qu'environ 35.000 patients au Luxembourg souffrent de bronchite chronique, mais beaucoup ne savent pas qu'ils souffrent déjà d'asthme."

Par Rosa Clemente, traduction Sophie Wiessler

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.