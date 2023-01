Lors d'un vendredi 13, la loterie nationale réalise 25% de ventes en plus. Mais jouer au loto ou à des jeux en ligne peut devenir addictif. Une dépendance dont il n'est pas toujours facile de s'en sortir.

Thérapie et accompagnement du ZEV

Quand jouer à des jeux de hasard devient une addiction

Si vous êtes superstitieux, cela ne vous aura sans doute pas échappé: nous sommes le vendredi 13. Et qui dit vendredi 13, dit loto. Le montant de l'Euromillion s'élève en ce jour à 65 millions d'euros. Si vous n'avez pas le temps de vous rendre dans un bureau de tabac, vous pourrez encore vous rattraper au mois d'octobre prochain, le second vendredi 13 de l'année 2023.

Un quart de ventes en plus lors du vendredi 13 La Loterie nationale réalise 25% de ventes en plus sur l'ensemble des jeux lors d'un vendredi 13. Une date symbolique qui attire aussi des joueurs occasionnels.

Lors de cette date symbolique et porte-bonheur pour certains, la Loterie nationale réalise 25% de ventes en plus sur l'ensemble des jeux. La somme des billets vendus s'élève à 600.000 euros lors d'un «bon vendredi 13», selon les calculs de Xavier Feller, responsable marketing de la Loterie nationale. S'il y a plus de joueurs lors du vendredi 13, c'est grâce aux joueurs occasionnels qui viennent en plus des habitués.

Mais jouer à des jeux de hasard n'est pas sans risques et peut devenir une véritable addiction. C'est principalement le cas pour «les jeux en ligne, les machines à sous et de plus en plus pour les paris sportifs qui touchent les jeunespar le biais du e-sport», car ces jeux permettent d'obtenir des gains rapidement, selon Andreas König.

Ce dernier occupe le poste de chargé de direction du «Zenter fir exzessiivt Verhalen a Verhalenssucht (ZEV)» (Centre pour comportement extrême et comportement d'addiction). En 2022, cette structure a pris en charge 33 personnes dépendantes aux jeux et a effectué 500 heures de thérapies.

Les risques de l'addiction

«Depuis 2010, nous proposons une offre de thérapie et d'accompagnement. Dans des cas graves, nous organisons également un séjour en milieu hospitalier et nous prenons en charge le suivi», explique le psychothérapeute.

Quels sont les profils des patients? «Nous prenons en charge surtout des ''joueurs à problèmes''. Ces derniers peuvent subir des conséquences négatives à cause des jeux. Cela peut se traduire par des difficultés à boucler les fins de mois ou cela peut aussi générer des conflits avec leurs proches. Mais ces profils ne sont pas encore dans une dynamique de l'addiction. Celle-ci s'avère très intense et dans ce cas-là, la personne ne pense plus au quotidien qu'à jouer avec ces questions: quand puis-je jouer et à qui puis-je emprunter de l'argent? Heureusement, nous avons moins ce type de patients.»

Andreas König, chargé de direction du ZEV, estime que le cas d'un «joueur à problèmes» peut être réglé lors d'une thérapie en trois ou quatre mois. Il s'agit alors de lui donner des conseils pour gérer son argent et d'identifier ce qui le pousse à jouer.

Le psychologue note que les personnes accros aux jeux sont «plus narcissiques que le reste de la population» et sont également «plus impulsives». «On observe aussi que nous avons des personnes au début de la vingtaine dans les ''joueurs à problèmes''. Mais aussi des profils entre 40 et 50 ans. Il se peut qu'ils jouent déjà depuis plusieurs années et trouver des solutions thérapeutiques dans ces cas peut être plus compliqué. Parmi les personnes concernées, certaines arrivent aussi à la retraite avec cette addiction et c'est à ce moment-là où elle peut davantage poser problème d'un point de vue financier.»

Au-delà de la question de l'âge, Andreas König remarque également une différence entre les hommes et les femmes: «Les joueurs sont généralement des hommes. Cette proportion est d'environ 80-90%. Mais la particularité, c'est que les hommes concernés ont davantage recours à des thérapies que les femmes. Les études ne sont pas encore très claires pour expliquer les raisons de cette tendance.»

Différentes phases d'addiction

Pour son collègue Hamadou Zarmakoye, psychothérapeute au sein de la structure, il existe différentes étapes avant qu'une personne ne devienne complètement addict: phase de démarrage, phase d'habitude, puis une étape d'abus, suivie de celle de dépendance et enfin l'état d'addiction. «Perdre ou gagner peut devenir une motivation pour continuer à jouer. Lorsqu'une personne gagne, elle développe des hormones du bonheur et commence à penser que jouer vaut la peine. Mais quand elle perd, elle ressent de la frustration.»

Le jeu n'est souvent qu'un symptôme. Hamadou Zarmakoye, psychothérapeute du ZEV

Une fois qu'il commence à jouer, le joueur peut basculer dans une «phase d'habitude» où il pense «sans cesse à jouer et à l'argent qu'il peut gagner». Dans la troisième phase, la personne tombe dans une forme d'«abus» selon Hamadou Zarmakoye: «Il y a une perte de contrôle, le joueur ne peut plus maîtriser son comportement et peut dépenser des sommes au-delà de 100 euros et ressent des émotions de plus en plus fortes en parvenant à récolter des gains.»

Le joueur qui reste encore toujours accro aux jeux peut par la suite arriver dans une «phase de dépendance» où il vide ses comptes et demande de l'argent. «Certains profils basculent même dans la criminalité lors qu'ils n'ont plus d'argent», indique le psychothérapeute du ZEV. «Dans la dernière phase, celle de l'addiction, surviennent des troubles chroniques qui ne peuvent être guéris.»

Pour la prise en charge des joueurs compulsifs, il est important de diagnostiquer le problème, selon Hamadou Zarmakoye: «Le jeu n'est souvent qu'un symptôme. Pourquoi jouent-ils? Certaines personnes tentent par ce moyen de réguler leurs affects et d'oublier leurs conflits ou traumatismes.»

«Une fois le diagnostic établi, des mesures doivent être prises pour qu'elles arrêtent de jouer. Si pour un alcoolique, il ne doit pas y avoir d'alcool chez lui, il faut procéder également de la même manière pour un joueur. Ces personnes ne doivent plus avoir accès à de l'argent», illustre Hamadou Zarmakoye. Ce dernier convient que le besoin de recourir à l'argent reste incontournable aujourd'hui. «Une personne de confiance peut gérer les finances, il est possible de se tourner aussi vers les services sociaux. Si le joueur compulsif n'a plus accès à de l'argent, il ne ressent plus la pression de jouer.»

