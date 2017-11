(nal) - La gestion de l’eau dans le bassin hydrographique transfrontalier de la Moselle impose d’importants travaux en province de Luxembourg. La nouvelle station d’épuration de Waltzing (Arlon) vient d’être inaugurée.

A Attert, la première pierre de la future station a été posée. Deux chantiers qui ont un objectif commun: améliorer la qualité de l’eau qui s’écoule vers le Grand-Duché de Luxembourg.



«Le village de Waltzing connaît une urbanisation croissante depuis de nombreuses années», a rappelé Daniel Ledent, le président de l’Association Intercommunale de Valorisation de l’Eau (AIVE).

«La station d’épuration initiale construite en 1975 était devenue obsolète. Une nouvelle station d’épuration, d’une capacité de 4.000 équivalents-habitants a donc été construite et permet de faire face aux besoins actuels et futurs de l’agglomération. Un traitement tertiaire de l’azote et du phosphore permet de répondre aux normes de rejet les plus strictes. Les bassins de l’ancienne station accueillent maintenant les eaux pluviales en cas de fortes pluies pour éviter qu’elles ne rejoignent directement le ruisseau.»

Afin de répondre à cet objectif prioritaire de protection des eaux de la Moselle, une autre station d’importance sortira de terre au cours de l’année prochaine à Attert.

D’une capacité de 2.200 équivalents-habitants, elle aura un rôle significatif dans l’épuration des eaux usées qui s’écoulent encore vers le Grand-Duché.

Les travaux devraient s’achever vers la fin de l’année 2018. Pour compléter le dispositif, d’autres entités de la commune d’Attert seront également équipées de stations d’épuration.

«L’eau ne connaît pas les frontières», a commenté Daniel Ledent.

«En termes de distribution, d’assainissement ou d’inondation, elle fait fi de nos limites administratives. A Attert, à vol d’oiseau, nous sommes à un petit kilomètre de la frontière grand-ducale. Les efforts d’assainissement que nous entreprenons ici auront un impact significatif sur les eaux de surface de nos voisins grand-ducaux. Cette contrainte nous impose d’envisager des solutions au niveau transfrontalier dans le respect de la Directive Cadre sur l’Eau de l’Union européenne qui fixe l’obligation aux Etats membres de définir des plans de gestion afin de protéger, améliorer et restaurer la qualité des masses d’eau. L’Europe finance une partie des infrastructures au travers de fonds FEDER dédiés aux programmes INTERREG.»

Signalons encore qu’un des maillons importants du dispositif d’amélioration de la qualité des eaux sera sans conteste la station d’épuration transfrontalière qui sera construite à Steinfort ainsi que la construction des collecteurs qui y achemineront les eaux.

D’une capacité de traitement de 15.600 équivalents-habitants, elle traitera des eaux usées belges et grand-ducales. Ce projet, issu d’un partenariat belgo-luxembourgeois

AIVE-SIDERO est financé à hauteur de 37 % par l’Europe. L’investissement global s’élève à 16,5 millions d’euros.

La mise en service de cet ouvrage est prévue en 2020. Le président de l’AIVE a souligné l’excellente collaboration, dans ce projet commun, entre l’intercommunale belge et les autorités luxembourgeoises.

