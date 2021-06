ProVelo va devoir revoir ses plans

Si elle ne s'oppose pas à la manifestation cycliste prévue samedi, la Ville de Luxembourg s'est étonnée mercredi soir du parcours dessiné par l'association. Celui qu'elle a validé comprend 1,5 kilomètre de moins.

Marie DEDEBAN Si elle ne s'oppose pas à la manifestation cycliste prévue samedi, la Ville de Luxembourg s'est étonnée mercredi soir du parcours dessiné par l'association. Celui qu'elle a validé comprend 1,5 kilomètre de moins.

Annulée, autorisée... et retoquée. La Ville de Luxembourg a freiné mercredi soir les ambitions de l'association ProVelo pour sa manifestation cycliste prévue samedi. Dans un communiqué, le collège échevinal de la capitale revoit à la baisse le parcours publié deux jours plus tôt par l'asbl.

Le parcours autorisé par la Ville de Luxembourg (à gauche) est plus court que celui prévu par ProVelo (à droite) Images Ville de Luxembourg et ProVelo

Long de 6 kilomètres, l'itinéraire de ProVelo «n'a pas fait l'objet d'une autorisation ou d'une validation», indique la Ville dans un communiqué. Le collège échevinal s'est d'ailleurs dit «étonné» de cette publication, affirmant que l'itinéraire autorisé avait été présenté «par l'association elle-même le 28 mai 2021» à la police.

Au vu de la situation sanitaire, et de la tenue ce même jour du «Stroossemaart» dans le centre-ville, le parcours de 4,5 kilomètres sera «le seul autorisé» et donc sécurisé par les forces de l'ordre. Dans cette version publiée par la Ville, le cortège partira comme prévu du plateau Saint-Esprit et arrivera au champ du Glacis, sans passer par l'avenue de la Liberté et l'avenue Marie-Thérèse.

La difficile protection des cyclistes dans la capitale Régulièrement évoquée, la disparition des points les plus dangereux pour les amateurs de deux-roues à Luxembourg-Ville se heurte à de multiples problématiques. Que ce soit la cohabitation avec les autres usagers de la route ou la coordination avec l'Etat.

Pour rappel, à travers cette manifestation l'association ProVelo vise à alerter sur la sécurité des cyclistes dans leurs déplacements quotidiens, et à obtenir «de meilleures infrastructures cyclables». Annulé dans un premier temps par la Ville pour «faire preuve de solidarité» avec les commerçants en permettant la tenue du «Stroossemaart», l'évènement a finalement été autorisé face à la menace de l'asbl d'un référé devant le tribunal administratif.

