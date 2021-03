Protéger les seniors par tous les moyens

Alors que le nombre d'infections ne cesse de croître dans les établissements pour personnes âgées du pays, le professeur Muller appelle à développer les tests rapides et étendre la vaccination.

Alors que le nombre d'infections ne cesse de croître dans les établissements pour personnes âgées du pays, le professeur Muller appelle à développer les tests rapides et étendre la vaccination.

(ASdN avec Michèle Gantenbein) - Alors que les clusters s'enchaînent en maison de retraite, la pression monte du côté du gouvernement. «Ce qu'il se passe dans nos structures pour seniors est un scandale», a ainsi déclaré le DP dans une lettre adressée aux échevins, demandant à l'exécutif de réagir. Car si un protocole strict était en place ces derniers mois dans ces structures, l'Etat dispose désormais de deux armes supplémentaires à son attirail, à savoir la vaccination et les tests rapides.

Selon le ministère de la Santé, 33.750 tests rapides auraient ainsi été livrés à la Copas, qui représente les prestataires de services d’aides et de soins aux personnes âgées. Pourtant, leur usage reste encore très limité. «Les maisons n'ont pas le personnel nécessaire pour exécuter les tests et pas de support non plus pour obtenir une réserve sanitaire», justifie ainsi le président de la fédération, Marc Fischbach, sur les ondes de 100.7 mercredi. Un argument néanmoins peu recevable pour le professeur Claude Muller.

Les tests rapides amenés à se multiplier Le Luxembourg compte s'appuyer sur ces accessoires pour faciliter la vie quotidienne mais aussi poursuivre son effort de dépistage précoce des infections covid.

«S'il n'y a pas assez de personnel infirmier, il faut prioriser les soins», affirme le virologue avant d'ajouter que «tout est faisable». Si les tests rapides existent depuis des mois, le Luxembourg serait en effet à la traîne dans leur déploiement. Dans les écoles, le projet-pilote n'a ainsi commencé qu'en début de semaine. Bien que les maisons de retraite devraient suivre, ces tests arrivent «beaucoup trop tard» aux yeux du virologue, tout comme les vaccins.



Bien que la vaccination dépende étroitement des livraisons, seul 51% du personnel infirmier serait vacciné à ce jour. La faute au manque de campagne de sensibilisation, estime Claude Muller. Au sein des maisons de retraite, le flou demeure autour de ceux ayant d'ailleurs reçu - ou non - une injection anti-covid. «Nous ne sommes pas autorisés à le demander», explique Nathalie Hanck, chargée de communication du groupe Servior.

Un frein que le professeur Muller juge déraisonnable pour qui il n'y aurait «aucune raison» de connaître le nombre d'employés vaccinés. Pour le virologue, la sécurité des seniors en dépens. «Les personnes en contact avec des personnes vulnérables devraient se faire vacciner ou subir un test quotidien pour fournir la preuve qu'ils ne sont pas infectés», défend-t-il.

Néanmoins, tous n'auraient pas reçu d'invitation à recevoir une injection. Si un courrier a bien été envoyé aux personnels soignant et administratif, les équipes de nettoyage auraient elles été oubliées, regrette la Copas, rappelant que ces personnes travaillent pourtant quotidiennement en contact avec les résidents.

Des voix s'élèvent cependant afin de dédramatiser la situation. Dans une déclaration conjointe, plusieurs responsables d'établissements pour personnes âgées affirment qu'une partie des seniors à la santé fragile auraient de toute façon perdu la vie dans les prochains mois. «Ce n'est pas la question», rétorque Pr Muller avant d'ajouter : «Quand les moyens sont là pour protéger au maximum ces personnes, alors il faut les utiliser».

