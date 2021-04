En quatre ans, le Luxembourg a misé 165 millions d'euros dans le suivi des espèces animales menacées sur son territoire. Et pas un remerciement de la part de la chouette chevêche...

Protéger l'alouette lulu ou le triton crêté a un prix

Patrick JACQUEMOT En quatre ans, le Luxembourg a misé 165 millions d'euros dans le suivi des espèces animales menacées sur son territoire. Et pas un remerciement de la part de la chouette chevêche...

Depuis 2018, via l'initiative «Vanishing Treasures», le Grand-Duché a aidé à la préservation, par exemple, du gorille des montagnes, du tigre royal du Bengale ou du léopard des neiges. Et ce pour quelque 5,5 millions d'euros, a calculé la ministre de l'Environnement. Mais charité (environnementale) bien ordonnée, commençant (aussi) par soi-même, le Luxembourg agit aussi pour la préservation des espèces animales et végétales menacées d'extinction sur son propre territoire. Pour Carole Dieschbourg (déi Greng), ces actions porteraient sur 165,3 millions d'euros.

La biodiversité du pays jugée «préoccupante» L'Observatoire de l'environnement naturel a dressé, mercredi, le bilan de l'état des habitats et espèces au Grand-Duché. Et ceux-ci seraient particulièrement menacés. L'organisme lance donc un appel au gouvernement pour agir au plus vite.

Ainsi, depuis 2017 et l'adoption du Plan national concernant la protection de la nature (PNPN), des efforts importants ont été entrepris particulièrement «dans la restauration et l’entretien des habitats» de ces animaux ou plantes qu'actions humaines, prédations naturelles ou dérèglement climatique mettent en péril. L'Observatoire de la biodiversité a d'ailleurs, en septembre dernier, tiré à nouveau la sonnette d'alarme estimant que 80% des espèces se trouvent dans un «état précaire».

Inventaire à la Prévert

L'enveloppe du PNPN a été redistribuée en de multiples actions portant aussi bien sur les espèces que l'on peut (encore) rencontrer non loin des cours d’eau, des zones humides, des herbages, des bocages et des forêts.

Répondant à une question parlementaire de la députée Martine Hansen (CSV), Carole Dieschbourg a d'ailleurs pris plaisir à évoquer bêtes et plantes ayant ainsi pu bénéficier d'actions protectrices. Un inventaire à la Prévert où, pêle-mêle, se retrouvent aussi bien la Moule perlière que la Mulette épaisse, le Cuivré de la bistorte (un papillon), le Triton crêté, le Lézard des murailles, le Vespertilion à oreilles échancrées (une chauve-souris), le Chat sauvage, la Cigogne noire, l’Alouette lulu, la Chouette chevêche, la Pie-grièche grise, le Milan royal ou encore l’Arnica des montagnes (une herbacée connue pour soulager les petits hématomes).



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.