La loi sur la protection de la nature va être votée prochainement à la Chambre des députés. Elle vient en renforcement des directives européennes en matière de protection des habitats et des espèces rares mais va donner à l'Etat luxembourgeois une place bien particulière puisqu'il va être au centre des décisions et des responsabilités concernant la gestion des biotopes. Quelles incidences cela va-t-il avoir sur l'économie et le logement? En quoi les écopoints vont-ils avoir une influence sur les nouvelles constructions?

Protection de la nature: la loi révolutionnaire des Verts

Depuis 1963, date de la première loi sur la protection de la nature, le Luxembourg réfléchit à des mesures pour protéger son environnement et ses biotopes. Avec les directives européennes Natura 2000, un coup d'accélérateur a été donné et le Grand-Duché, au même titre que les autres pays de l'UE, a une obligation de résultats et non plus de moyens.



"Des analyses scientifiques ont été faites à travers le pays et on constate une dégradation continuelle des biotopes, de la faune et de la flore", déplore Henri Kox, député déi gréng. " Grâce à cette nouvelle loi, ces habitats et ceux qui les peuplent vont être non seulement protégés mais s'ils sont détériorés, ils seront obligatoirement restaurés".

"L'idéal pour tout projet immobilier sera dorénavant d'intégrer le plus possible ces écopoints lors d'une construction ou d'une rénovation", explique le député déi gréng, Henri Kox. Guy Jallay

La loi prévoit l'introduction d'écopoints qui vont donner aux valeurs écologiques une valeur monétaire. Ainsi, les communes, particuliers ou promoteurs immobiliers devront compenser financièrement les détériorations que leurs projets immobiliers pourraient avoir sur les biotopes.

"L'idéal pour tout projet immobilier sera dorénavant d'intégrer le plus possible ces écopoints lors d'une construction ou d'une rénovation", poursuit le député déi gréng.

Comment seront calculés les écopoints?

Le pays est composé de surfaces Natura 2000 auxquelles se superposent des zones déclarées d'intérêt national. Le pays a donc été divisé en cinq régions grâce à un travail mené sur le terrain depuis plus de cinq ans afin de définir les biotopes qui doivent être protégés. Cet état des lieux a été fait pour la période 2017-2021 où un nouveau bilan va être alors dressé.

"Puisque nous avons obligation de résultats par rapport à l'Europe et non plus de moyens", reprend Henri Kox," il nous faut démontrer que par le biais de cette nouvelle loi on tente de restaurer des biotopes qui étaient en voie de disparition. Wunnen mat der Wooltz, bien que ça soit une friche, est un bon exemple pour expliquer ce que nous entendons mettre en place. "

Wunnen mat der Wooltz, bien que ça soit une friche, est un bon exemple pour expliquer ce que la loi entend mettre en place. " hsa / MDL / S&A

A l'heure actuelle, les promoteurs ou particuliers qui veulent acheter un terrain en vue d'une construction dédommagent déjà l'Etat en cas de détérioration écologique du site. Cependant, ils sont ensuite seuls responsables de la restauration écologique du lieu.

"Un système qui n'est pas transparent car en fin de compte personne n'est là pour vérifier ce qu'il va advenir du site", note le député, "Avec la nouvelle loi, les promoteurs vont payer les détériorations et l'argent récupéré par l'Etat devra être réinvesti dans la zone écologique équivalente".

Un écopoint vaudra entre 1,2 et 1,6 euro et ne se calculera pas en fonction de la surface du terrain mais en fonction de son biotope. Ainsi, un arbre, une espèce de fleur ou d'insecte vaudra un certain nombre de points que le constructeur se devra de dédommager financièrement afin de permettre à l'Etat de compenser, dans la même zone écologique, les point perdus dans le biotope.



"Les biotopes d'une zone ont a peu près la même valeur écologique et les terrains compensatoires ne toucheront pas les zones agricoles afin de ne pas léser le secteur de l'agriculture. L'Etat se donne 25 ans pour la gestion de ces terrains".

Camille Gira a monté cette loi depuis le début de la législature. SIP

Des valeurs écologiques ayant une valeur monétaire, une gestion exclusive de l'Etat et non plus en privé. Pour Henri Kox, cela va permettre de contrôler un peu plus l'implantation des projets immobiliers mais surtout rendre l'Etat complètement responsable du développement économique et écologique du pays:



"L'Etat sera responsable de la bonne qualité de son environnement écologique. Si on veut avoir des résultats en terme de changement climatique, il faut intégrer socialement et économiquement l'écologie car protéger la nature, c'est aussi protéger l'humain par un système viable, transparent et reproductible. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons voir notre qualité de vie exploser tout en protégeant la nature".

