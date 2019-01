Dans la nuit de lundi au mardi 1er janvier 2019, deux piétons ont été heurtés par une voiture alors qu'ils traversaient le passage qui leur était réservé sur le boulevard Royal à Luxembourg. Tous deux sont blessés. Pour l'un d'eux le pronostic vital est engagé.

Pronostic vital engagé pour le piéton renversé boulevard Royal

Dans la nuit de lundi au mardi 1er janvier 2019, deux piétons ont été heurtés par une voiture alors qu'ils traversaient le passage qui leur était réservé sur le boulevard Royal à Luxembourg. Tous deux sont blessés. Pour l'un d'eux le pronostic vital est engagé.

(MF) – Une personne qui avait pourtant emprunté le passage pour piétons sur le boulevard Royal à Luxembourg, ce mardi 1er janvier 2019 se trouve actuellement en entre la vie et la mort.

Il était près de 1 heure du matin lorsque deux piétons ont été heurtés par une voiture, rapporte la police grand-ducale.

Alors que le feu tricolore était rouge, un conducteur a passé le feu de circulation et a heurté les deux personnes, touchant l'une plus gravement. Le médecin urgentiste d'Esch-sur-Alzette et deux ambulances de Mamer et de Luxembourg ont été dépêché sur le lieu de l'accident.



Le conducteur ne s'est pas arrêté. Mais il n'est pas allé très loin. Un témoin a pu rapporter à la police le numéro de sa plaque d'immatriculation.

Une patrouille de police a rapidement pu appréhender l'auteur de l'accident à Bascharage. L'homme était ivre.



Le Parquet a ordonné la confiscation du véhicule et l'arrestation du conducteur. Il a été présenté ce mardi devant un juge d'instruction.