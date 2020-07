Gilles Baum, le chef de fraction du DP s'est prêté à l'exercice de style du bilan annuel. Un bilan forcément marqué par la pandémie qui démontre la nécessité de s'adapter à de nouveaux enjeux notamment par le travail à domicile et par l'amélioration des services de santé.

«Promouvoir davantage le télétravail»

(DH avec Dani Schumacher) - C'est une tradition. Avant la pause estivale, les groupes politiques jettent un œil dans le rétroviseur et reviennent sur l'année parlementaire écoulée. Ce lundi, le DP a ouvert le bal. A cette occasion, Gilles Baum, le chef de fraction, s'est félicité de la réussite du télétravail qu'il faut «promouvoir davantage».

Le DP se félicite du travail effectué au sein de la coalition. Un satisfecit partagé par l'opinion publique, principalement en ce qui concerne la gestion de la crise sanitaire. En effet, le parti libéral apparaît comme le principal bénéficiaire de la coalition gouvernementale comme en témoignent les derniers résultats du Politmonitor réalisé pour le compte du Luxemburger Wort et de RTL.

Mais si le Parti démocratique surfe actuellement sur la vague, l'année écoulée n'apparaît pas comme un long fleuve tranquille. A commencer par la disparition subite, en janvier dernier, d'Eugène Berger, son chef de fraction. Gilles Baum, son successeur - qui se prêtait pour la première fois à l'exercice du bilan annuel - a d'ailleurs indiqué qu'une interpellation à la Chambre sur le thème du suicide serait faite. «Il n'y a aucune honte à ressentir du chagrin, de la peur ou d'autres émotions négatives», a-t-il déclaré, «et cela est d'autant plus vrai depuis le déclenchement de la pandémie».



Car la pandémie de covid-19 et ses conséquences ont marqué le bilan de ces derniers mois. Et pour Gilles Baum, «le télétravail a passé avec succès le test de la pratique», un instrument qu'il faut, selon lui, «promouvoir davantage». Dans ce cadre, il a rappelé que le plan climat prévoit des incitations fiscales pour les travailleurs et les entreprises qui ont recours au télétravail.



Conscient des limitations imposées aux frontaliers, Gilles Baum souhaite que ces derniers puissent travailler au moins un jour par semaine depuis leur domicile. En écho, Pierre Gramegna, le ministre des Finances, a cependant mis en garde contre trop d'euphorie indiquant qu’il n'y avait toujours pas d'accord avec les pays voisins et que les négociations ne faisaient que commencer.

Un des principaux enjeux de ces prochains mois sera aussi de «rendre nos services de santé plus efficaces, notamment dans les régions décentralisées» alors que la digitalisation et l'assouplissement des horaires de travail doivent être au coeur des futurs débats. Gilles Baum s'est aussi félicité des mesures phares adoptées durant l'année: la gratuité des transports publics, les 100 euros ajoutés au salaire social minimum, le jour de congé supplémentaire avec la Journée de l'Europe et la réforme du compte épargne temps dans la fonction publique.

