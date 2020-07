Esch capitale européenne de la culture 2022 demeure certes une opportunité pour le secteur culturel, mais pas seulement. L'architecture sera aussi à l'honneur puisque onze gîtes à l'apparence insolite seront implantés sur le Minett-Trail, un sentier de randonnée de 70 kilomètres.

Luxembourg 20

Promenons-nous sur le Minett-Trail

Esch capitale européenne de la culture 2022 demeure certes une opportunité pour le secteur culturel, mais pas seulement. L'architecture sera aussi à l'honneur puisque onze gîtes à l'apparence insolite seront implantés sur le Minett-Trail, un sentier de randonnée de 70 kilomètres.

(DH avec Anne Heintz) - Dans le cadre d'Esch2022 et du projet «Minette Unesco Biosphère», Pro-Sud et l'Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils (OAI) ont lancé l’année dernière un concours destiné à aménager onze gîtes le long du Minett-Trail. Et les projets n'ont pas manqué doriginalité, tout en respectant des critères de développement durable imposés lors de l'appel à candidatures.

C'est ainsi que onze communes de la région du Sud fédérées au sein du syndicat ont retenu onze projets selon des critères de faisabilité, d'originalité, mais aussi de fonctionnalité pour les futurs hôtes qui devraient y pousser les portes au début de l'année 2022. Voici les thèmes qui ont été retenus.

A Bettembourg, l'aménagement de l'ancien portail d'entrée du Parc Merveilleux



Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

3 Illustration: Coeba – Dave Lefèvre et associés

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Illustration: Coeba – Dave Lefèvre et associés Illustration: Coeba – Dave Lefèvre et associés Illustration: Coeba – Dave Lefèvre et associés

A Differdange, une ancienne maison d'habitation au cœur du village industriel de Lasauvage

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

3 Illustration: Anouck Pesch Architecte

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Illustration: Anouck Pesch Architecte Illustration: Anouck Pesch Architecte Illustration: Anouck Pesch Architecte





Dudelange et son gîte flottant sur un bassin d’eau près de la tour d’eau de la Forge du sud

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

4 Illustration: M3 architectes

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Illustration: M3 architectes Illustration: M3 architectes Illustration: M3 architectes Illustration: M3 architectes

Esch-sur-Alzette et ses gîtes mobiles pop-up

Illustration: 2001 architecture + NJOY

A Käerjeng, la «Lënger Schoul»

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

2 Illsutration: o3 architecture

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Illsutration: o3 architecture Illsutration: o3 architecture

A Kayl/Tétange, la réhabilitation d'une ancienne maison administrative des mines rue de l'Industrie

Illustartion: Tetra Kayser associés

Une nouvelle construction à Mondercange, à côté du centre culturel «Beim Nëssert»

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

2 Illustration: Kaell Architecte

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Illustration: Kaell Architecte Illustration: Kaell Architecte

Pétange et son ancien wagon pour voyageurs immobilisé au Fonds-de-Gras

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

3 Illustration: Teisen-Giesler architectes

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Illustration: Teisen-Giesler architectes Illustration: Teisen-Giesler architectes Illustration: Teisen-Giesler architectes

A Sanem, une nouvelle construction sur un ancien pavillon situé en face de la gare de l'arrêt Sanem/Lycée Belval

Illustration: Arend+Thill architecture

Un aménagement à l'intérieur d'un ancien bassin à Schifflange.

Illustration: Studio Jil Bentz

Rumelange accueille la réhabilitation de l'ancien «Polverhaus» – Maison Gonner

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

3 Illustration: HSA – Heisbourg Strotz architectes

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Illustration: HSA – Heisbourg Strotz architectes Illustration: HSA – Heisbourg Strotz architectes Illustration: HSA – Heisbourg Strotz architectes

L'annonce des onze lauréats a été faite au début du mois de mars. Depuis lors, les projets sont entre les mains des communes qui sont subventionnées par le ministère du Tourisme. C'est, au plus tard, à la fin du mois de septembre que les projets doivent être approuvés par les conseils communaux, la construction devant débuter au début de l'année prochaine. Au printemps prochain toujours, le sentier de randonnée sera déjà accessible aux pratiquants.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.