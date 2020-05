«Renforcer l'économie à court terme, la changer à plus longue échéance», tel est en substance la teneur du discours tenu par les présidents de Déi Gréng, Djuna Bernard et Christian Kmiotek, ce jeudi. Dans ce cadre, le travail à distance devrait, selon eux, gagner en importance.

«Profiter du télétravail après la crise»

Didier HIEGEL «Renforcer l'économie à court terme, la changer à plus longue échéance», tel est en substance la teneur du discours tenu par les présidents de Déi Gréng, Djuna Bernard et Christian Kmiotek, ce jeudi. Dans ce cadre, le travail à distance devrait, selon eux, gagner en importance.

(DH) - Crise sanitaire et économie en déclin. C'est dans ce contexte qui n'a rien de réjouissant, si ce n'est le relâchement progressif des mesures de confinement, que la direction bicéphale du parti écologique s'est présentée, ce jeudi en visioconférence, pour énoncer les grands axes de son programme.

Pour Djuna Bernard et Christian Kmiotek, les présidents de Déi Gréng, il s'agit avant tout de «stabiliser l'économie» avant de développer un modèle social et professionnel dans une perspective à plus long terme. Dans ce cadre, les nouveaux modèles de travail à distance, éprouvés avec succès lors du strict confinement, «doivent être développés», alors qu'un effort supplémentaire à l'adresse du secteur de la santé devra être consenti.

Pour Christian Kmiotek, l'expérience forcée du bureau à domicile pendant la pandémie doit faire école. Photo: Déi Gréng

Le parti écologique veut donc maintenir «la dynamique positive du télétravail». L'expérience forcée du bureau à domicile pendant la pandémie doit être traitée «scientifiquement» et incorporée dans «une nouvelle stratégie nationale de télétravail . Selon le Parti Vert, le télétravail apporte un «réel équilibre travail-vie de famille», tout en améliorant la qualité de l'air, en évitant les embouteillages et ravivant les liens sociaux. «Une telle réforme peut être mise en œuvre à court terme», a insisté Christian Kmiotek.

«Poursuivre les investissements publics»

Si les perspectives du Statec supposent une reprise économique rapide, en 2021, d'autres indicateurs promettent une récession à plus long terme. Mais les Verts restent opposés à l'adoption de mesures d'austérité strictes «afin d'offrir à tous les acteurs économiques des perspectives d'avenir». Pour ce faire, le parti écologique encourage le gouvernement à poursuivre sa stratégie d'investissement dans les infrastructures publiques.

D'après Christian Kmiotek, le Luxembourg a déjà investi massivement dans ce domaine au cours des dernières années et «d'importants investissements dans les énergies renouvelables, les pistes cyclables, les transports publics et la mobilité électrique sont également prévus pour les prochaines années».

Les Verts demandent aussi que la stratégie d'investissements du gouvernement soit poursuivie de manière cohérente, y compris dans la conservation de l'environnement et de la nature. D'autre part, et toujours selon lui, il convient d'examiner dans quelle mesure les subventions des programmes existants - rénovations destinées aux économies d'énergie, développement des énergies renouvelables - pourraient être augmentées à court terme.

La présidente du parti, Djuna Bernard, quant à elle, accorde une attention toute particulière à l'amélioration du système de santé. Afin de faire face à la pénurie de personnels médicaux, des études médicales de base devraient être proposées aussi rapidement que possible au Luxembourg. «En plus des améliorations dans le domaine des études médicales, il est impératif de faire face à la surcharge de travail du personnel infirmier dans les hôpitaux, ou les établissements de soins, en augmentant le nombre d'employés», a-t-elle encore indiqué.

