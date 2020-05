Prochain service en terrasse, mercredi !

Et vendredi, tous les restaurants et bars auront le droit d'accueillir du public. Le Premier ministre en a fait l'annonce, lundi. Ce même 29 mai, cinémas, lieux de culte, salles de congrès ou de sports, lieux culturels pourront également rouvrir.

Avant le week-end prochain, bars et restaurants auront remis le couvert. Au-delà du secteur de l'Horesca, il faut bien reconnaître que tout le pays attendait cette (bonne) nouvelle. Et le Premier ministre, Xavier Bettel (DP) n'a guère tardé, ce lundi, à dévoiler les modalités de cette «reprise sous conditions». Mercredi 27 mai, les établissements avec terrasses pourront redémarrer en extérieur. Vendredi 29, salles et terrasses pourront retrouver la valse des clients et serveurs, des verres et des assiettes.

Mais attention, pour les établissements il faudra veiller à bien espacer les tables (1,50m de séparation), limiter le nombre de clients assis autour d'une même table (pas plus de quatre et issus d'un même foyer) et installer des plexiglas ou des paravents entre chaque tablée. Et puis, même si les jours s'allongent, pas question pour le moment de faire de nuit blanche. Le Premier ministre a prévenu : à minuit, on remballe! Et en attendant, on reste assis : «Pas question de devenir la discothèque de la Grande Région», sourit la ministre de la Santé, Paulette Lenert (LSAP).

Toujours fermés ou limités Si cinémas, bars, restaurants, églises, temples ou clubs de fitness peuvent à nouveau recevoir des clients à compter de vendredi, certains lieux doivent encore rester clos. C'est notamment le cas de toutes les aires de jeux mais aussi des centres de wellness (comme sauna ou hammam) et les piscines. Il reste également impossible de se rassembler pour les chanteurs d'une chorale.

Les rassemblements à domicile eux aussi n'évoluent pas. Il faudra encore se contenter d'un maximum de six invités extérieurs au ménage.

Le ralentissement observé du rythme de contamination, la baisse du nombre d'hospitalisations, la mortalité même de l'épidémie auront joué en faveur de ce déconfinement des établissements de restauration et cafés. «Mais n'allez pas croire que le virus appartient au passé, il est toujours présent», insiste le Premier ministre. Une mise en garde tempérant de fait les autres annonces de reprise d'activité. Car à partir de vendredi, les cinémas peuvent reprogrammer des séances, les salles de congrès accueillir des conférences, les lieux culturels abriter des représentations, les salles de sports ou stades retrouver leurs pratiquants (dans la limite des règles en vigueur) mais aussi du public.

Pour l'ensemble de ces lieux, la règle sera commune. Ne pourront être organisés que les événements, les célébrations ou sessions où chaque participant dispose d'une place clairement identifiée et attribuée. Un siège devant obligatoirement se situer à 2 m de distanciation du voisin. «Et l'on entrera ou sortira avec son masque sur la bouche pour éviter tout brassage du virus à ces moments», précise Xavier Bettel.

La Pentecôte approchant, le gouvernement aura aussi cédé aux demandes des différentes communautés religieuses de leur permettre à nouveau d'organiser des célébrations. Après avoir reçu les différents représentants vendredi, choix a été fait de mettre chacun face à la responsabilité de mettre en place un plan sanitaire afin d'assurer la santé des fidèles. Avec pour les uns ou les autres des modalités à adapter: distance des tapis de prière, don de l'hostie à étudier, accolade à exclure, etc.

Si mardi le gouvernement présentera à la Chambre ces deux projets de loi sur cette reprise post-covid, le Premier ministre a déjà annoncé deux changements majeurs dans le prochain règlement grand-ducal à adopter. Cela concerne les rassemblements. Interdit durant l'état de crise, le droit de manifester est à nouveau autorisé (dans le respect des distanciations). Dans ce cas, la limitation à 20 personnes de tout regroupement sur la voie publique ne tient bien évidemment plus.

Les cérémonies oui, mais pas la fête

Et ce plafond vole aussi en éclats pour les mariages et enterrements. Tout du moins pour les célébrations religieuses ou administratives. Car, pas encore question de réunir parents, amis, collègues et autres connaissances pour célébrer une union. Pour la fête, il faudra encore patienter.

