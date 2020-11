Prochain bilan sanitaire dressé «dans un ou deux jours»

Alors que la part des malades atteints du covid-19 a doublé en une semaine, Paulette Lenert assure ce jeudi que «les mesures prises ont permis de stabiliser la situation». Et la ministre de la Santé de réaffirmer que le gouvernement prépare d'ores et déjà une nouvelle série de mesures.

Jean-Michel HENNEBERT Alors que la part des malades atteints du covid-19 a doublé en une semaine, Paulette Lenert assure ce jeudi que «les mesures prises ont permis de stabiliser la situation». Et la ministre de la Santé de réaffirmer que le gouvernement prépare d'ores et déjà une nouvelle série de mesures.

«La situation s'est stabilisée, mais cela ne suffit pas, les chiffres doivent baisser». Invitée jeudi matin sur les ondes de la radio 100.7, Paulette Lenert (LSAP) réaffirme la position officielle du gouvernement, à savoir la volonté de l'exécutif de se tenir prêt à réagir à l'évolution. Et donc confirme que «le gouvernement prépare bel et bien de nouvelles mesures» en raison de la situation sanitaire du pays, qualifiée d'«extrêmement critique».

Si la ministre de la Santé s'est refusée à détailler le contenu du texte en préparation, elle estime que les mesures d'ores et déjà en application «sont déjà strictes» et ont porté leurs premiers fruits «puisque sans elles, nous aurions eu une hausse bien plus spectaculaire du nombre de nouvelles infections».

Une manière de réaffirmer les propos tenus mardi au micro de RTL Radio Lëtzebuerg qui assuraient que le gouvernement n'entendait pas «imiter aveuglément» les mesures prises chez nos voisins directs. Comprenez le refus de mettre en place un nouveau confinement, vu par le directeur de la Santé comme «l'ultime option» face à cette deuxième vague d'infections.

Interrogée sur la situation dans les hôpitaux, Paulette Lenert assure que le pays se trouve «au bord de la phase 4», dernier échelon du dispositif prévu pour la prise en charge des patients covid-19 et synonyme notamment de reports des interventions non urgentes et de hausse des lits dédiés aux nouvelles infections. Pour un maximum de 264 lits en soins normaux et d'une centaine en soins intensifs. A ce jour, quelque 180 personnes positives au coronavirus se trouvent actuellement hospitalisées en soins normaux et une trentaine en soins intensifs.

Évoquant les conséquences de la poursuite de la forte hausse des nouvelles infections, la ministre de la Santé prévient des risques encourus par le Grand-Duché. Car «si des dizaines de milliers de personnes se mettent en quarantaine, cela impactera non seulement le système hospitalier, mais le fonctionnement de l'économie du pays», indique-t-elle. Une problématique centrale «au vu des difficultés rencontrées au niveau des ressources humaines», notamment en ce qui concerne «le personnel soignant et le personnel du milieu scolaire», dont «la limite vitale» serait atteinte.

Face à cette équation à multiples inconnues et aux enjeux importants, le gouvernement assure toutefois se donner encore «un ou deux jours» avant de dresser un nouveau bilan et décider d'un éventuel durcissement des mesures. Le prochain Conseil de gouvernement est programmé pour ce vendredi.

