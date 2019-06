xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Procession d'Echternach et fête de la musique

Marc AUXENFANTS

Mardi 11 juin

Procession d’Echternach: comme chaque année depuis des siècles, la traditionnelle procession dansante se déroulera à Echternach en ce mardi de Pentecôte. Plusieurs milliers de pèlerins sont attendus pour l'événement inscrit par l'Unesco en 2010, sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Inauguration du second viaduc de Pulvermühle:



Mercredi 12 juin

Ben Harper à la Rockhal: le chanteur-compositeur et multi-instrumentaliste américain se produira avec les Innocent Criminals. Un concert éclectique inspiré de blues, folk, soul, reggae et de rock.



Jeudi 13 juin





Vendredi 14 juin





Samedi 15 juin





Dimanche 16 juin

Festival Summer in the City: ouverture du traditionnel événement culturel de l'été, dans la capitale, avec la Fête de la musique. Des scènes seront érigées au centre-ville mais aussi, et surtout, dans les quartiers résidentiels de la ville. Le festival prendra fin le 15 septembre prochain.

