Reporté au mois de novembre en raison de la convalescence de Jean-Claude Juncker, un des principaux témoins, le procès du service de renseignement de l’Etat du Luxembourg débute ce mardi. A la Chambre, le projet de rénovation du centre thermal de Mondorf entrera dans sa dernière ligne droite.

Luxembourg 4 min.

Procès SREL, grands travaux et «fichier central» au menu

Reporté au mois de novembre en raison de la convalescence de Jean-Claude Juncker, un des principaux témoins, le procès du service de renseignement de l’Etat du Luxembourg débute ce mardi. A la Chambre, le projet de rénovation du centre thermal de Mondorf entrera dans sa dernière ligne droite.

Nicolas Schmit, le commissaire européen à l'Emploi et aux Droits sociaux, présentera son programme de travail aux députés ce lundi. De leur côté, les commissions du contrôle de l'exécution budgétaire et des finances recevront leurs homologues allemands du Landtag de Hesse.

A Bruxelles , le coup de gong du premier round des négociations sur la relation post-Brexit entre l'UE et Londres sera donné. L'annonce du trophée européen de la voiture de l'année sera faite à Genève et l'UEFA ouvrira son 44e congrès ordinaire à Amsterdam.

Le procès SREL s'ouvre mardi , Jean-Claude Juncker sera appelé à témoigner au procès des services de renseignement. Huit jours d'audience sur deux semaines sont prévus. Suite à la présentation du rapport final concernant la mission de recherche et d'exploitation des banques de données historiques du service de renseignement de l'Etat 1960-2001, les députés auront un premier échange de vues concernant le suivi de ce rapport et les recommandations proposées.

Le «procès SREL» à l'affiche de l'année judiciaire Les salles d’audience, qui ont sonné le creux pendant deux mois, vont s’animer. Ce lundi marque en effet le coup d’envoi d’une rentrée judiciaire qui s’annonce palpitante avec notamment les audiences pour écoute illégale des services secrets.

Le programme national eSanté était à l'ordre du jour de la Chambre. Mais, changement de programme en raison de l'actualité brûlante, Paulette Lenert (LSAP) fera un état des lieux des travaux concernant le coronavirus. Ce même jour, le corapporteur Léon Gloden (CSV) devrait présenter un texte pour le chapitre «Justice» dans le cadre des travaux en vue d'une révision de la Constitution.

La ville de Munich a été choisie pour le sommet européen sur la cybersécurité Command Control et, côté football, le tirage au sort de la phase de poules de la deuxième édition de la ligue des nations sera effectué.

Mercredi, les députés se pencheront sur une proposition de loi du député Gilles Roth (CSV). Cette dernière vise à modifier la loi concernant la protection de la vie privée afin de sanctionner le comportement voyeuriste. Par après, les discussions autour du «Klimaplang» se poursuivront. Les députés élaboreront aussi une prise de position en vue du débat d'orientation sur le rapport d'activités de l'Ombudsman 2018.

Semaine anglaise pour les footballeurs. Le coup d'envoi des matches de la 16e journée de BGL Ligue sera donné à 20h. Le choc Dudelange - Progrès sera à l'affiche.



Les thermes de Mondorf s'apprêtent à faire peau neuve L'unique domaine thermal du pays sera rénové et étendu en plusieurs phases. Un chantier colossal prévu pour une durée de cinq ans, et une enveloppe annoncée de 133,5 millions d'euros, indique ce jeudi le ministère des Travaux publics.

Le centre thermal de Mondorf et les grands projets d’infrastructures financés par l'Etat seront au menu du jeudi. Les deux projets de loi entreront ainsi dans leur dernière ligne droite. Suite à la présentation des premières pistes ayant comme objectif de mieux encadrer le traitement des données personnelles par la police et par les autorités judiciaires, les députés reprendront les travaux relatifs au «fichier central».

Dans le cadre de la refonte du droit de la faillite, les députés échangeront avec les magistrats des tribunaux d'arrondissement de Luxembourg et de Diekirch. Les questions relatives à l'office européen de police (Europol) seront l'occasion de discussions avec Henri Kox, le ministre délégué à la Sécurité intérieure.

Les Luxembourgeois se découvrent une âme de «Flahute» De la pluie, des rafales de vent. La météo capricieuse ne devrait pas mettre à mal les ambitions de Bob Jungels, Jempy Drucker, Alex Kirsch, Kevin Geniets et Tom Wirtgen qui participent au week-end d'ouverture de la saison des classiques belges.

La Commission européenne présente sa proposition de «Loi climat» sur la neutralité climatique en 2050. De son côté, Michel Barnier, le négociateur de l'UE, rendra compte du premier round des négociations entre UE et le Royaume-Uni. Malgré l'épidémie de coronavirus, l'exposition sur Raphaël est maintenue à Rome. Bien loin du peintre de la Renaissance, les pays Opep et non-Opep liés se réuniront pour décider d'un accord de limitation de leur production de pétrole.

Samedi, Bob Jungels et Kevin Geniets seront engagés sur la 14e Strade Bianche, la veille de la première étape du 78e Paris-Nice. Jempy Drucker et Alex Kirsch prendront le départ à Plaisir. La rencontre du tournoi des six nations Irlande - Italie a déjà été reportée, pour cause de Covid-19, mais Anglais et Gallois seront aux prises samedi et Ecossais et Français dimanche.